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11 de septiembre de 2026 - 09:11
Frontera.

Paso de Jama habilitado hoy viernes 11 de septiembre: horarios y estado de la ruta

El Paso de Jama está habilitado para todo tipo de tránsito. Rige un horario de 8 a 20 y piden circular con precaución; cielo despejado, viento fuerte.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Paso de Jama está habilitado para todo tipo de tránsito. Rige un horario de 8 a 20 y piden circular con precaución; cielo despejado, viento fuerte.

El Paso de Jama está habilitado para todo tipo de tránsito. Rige un horario de 8 a 20 y piden circular con precaución; cielo despejado, viento fuerte.

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El cruce fronterizo funciona con horario de 8:00 a 20:00, tanto para Argentina como para Chile, y por el momento no se informaron restricciones para vehículos particulares, transporte de pasajeros o camiones.

Las condiciones meteorológicas son de cielo despejado, viento fuerte y una temperatura de 3 °C, por lo que se recomienda conducir con precaución, especialmente en los sectores expuestos de la Puna.

Cómo está la ruta hacia Chile

Según el informe oficial, el tránsito local se encuentra transitable con precaución. Del lado chileno, la Ruta 27 CH está habilitada entre los kilómetros 43 y 157, sin interrupciones informadas en ese tramo. Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto viajar verificar las condiciones antes de iniciar el recorrido, ya que en la zona cordillerana el viento, las bajas temperaturas o la presencia de hielo pueden modificar rápidamente la transitabilidad.

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