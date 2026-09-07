Habilitaron el Paso de Jama para todo tipo de tránsito: horarios y estado de la ruta

Paso de Jama (foto de archivo)

El Paso de Jama está habilitado este lunes 7 de septiembre para la circulación en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito, según el reporte oficial difundido durante la mañana. El corredor presenta condiciones transitables, aunque recomendaron manejar con precaución y prestar atención a los fuertes vientos registrados del lado chileno.

La información resulta clave para quienes tengan previsto viajar entre Jujuy y Chile durante la jornada, especialmente transportistas, turistas y vehículos particulares que circulen por el principal corredor internacional de la provincia.

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos El reporte de transitabilidad indica que el tránsito local se encuentra transitable con precaución. Durante las primeras horas de l mañana se registraba cielo despejado y una temperatura de 2°C en la zona del complejo fronterizo.

Del lado chileno, las autoridades también solicitaron especial precaución para quienes circulen por la Ruta 27 CH. En ese sector el cielo permanece despejado, pero se reportaron vientos fuertes. Por este motivo, quienes tengan previsto atravesar la zona de alta montaña deberán circular atentos a las condiciones del camino y a posibles cambios meteorológicos durante el recorrido.

Horario del Paso de Jama este lunes Personal de Migraciones informó que el Paso Fronterizo de Jama permanecerá habilitado desde las 8 hasta las 20 horas, tanto para Argentina como para Chile. El estado del paso puede modificarse durante la jornada ante cambios en las condiciones climáticas o de transitabilidad, por lo que se recomienda prestar atención a los reportes oficiales antes de iniciar el viaje.

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