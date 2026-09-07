La Catedral inicia su restauración: qué se hará durante la primera etapa

Iglesia Catedral de Jujuy (Archivo)

La restauración de la Catedral de Jujuy ya está en marcha y tendrá distintas etapas, debido a las características patrimoniales del edificio. En esta primera instancia, las tareas estarán concentradas en generar condiciones de mayor seguridad y protección para la estructura.

Uno de los principales trabajos será el apuntalamiento de la zona ubicada bajo la recova, una intervención que permitirá aportar mayor resistencia frente a los esfuerzos que reciben los muros. A esto se sumará la colocación de un sobretecho, pensado para resguardar el inmueble de las lluvias y otras condiciones climáticas mientras continúan las obras.

Una primera etapa de protección Esta intervención inicial funcionará como una instancia de contingencia y protección. El objetivo es estabilizar y preservar el edificio antes de avanzar con las tareas de restauración y puesta en valor propiamente dichas.

Por tratarse de un inmueble histórico y patrimonial, el proceso no será inmediato. Se realizarán diferentes estudios que permitirán determinar cuáles son las intervenciones necesarias y la manera adecuada de ejecutarlas sin afectar las características del edificio.

Un trabajo que se realizará por etapas La obra contempla un abordaje progresivo. Primero se buscará proteger la estructura y reducir su exposición a factores que puedan agravar su estado. Luego, con la información obtenida de los estudios técnicos, se podrá avanzar sobre trabajos de mayor profundidad. Actualmente, unas 15 personas participan de las tareas, tanto directamente en el edificio como en trabajos que se realizan en talleres. Por el momento no existe una fecha definida para la finalización de esta primera etapa. De esta manera, la recuperación de uno de los edificios históricos más importantes de San Salvador de Jujuy comienza con una intervención centrada en reforzar, proteger y preparar la estructura para las próximas etapas de restauración.

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