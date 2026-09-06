Paso de Jama: restringen el tránsito de carga debido a fuertes ráfagas de viento

Paso de Jama

Las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana provocaron cambios en el funcionamiento del Paso de Jama. Debido a las fuertes ráfagas de viento registradas durante la jornada, se decidió interrumpir temporalmente el tránsito y los controles correspondientes a los vehículos de carga.

La restricción afecta al transporte de mercadería y camiones, mientras que el paso fronterizo continúa operativo para quienes circulan como pasajeros.

La medida también alcanza al complejo fronterizo de Ollagüe, ubicado en la provincia chilena de El Loa, que mantiene la misma modalidad de funcionamiento ante el escenario meteorológico.

Sin horario confirmado para la normalización Por el momento, no se estableció cuándo volverá a habilitarse el tránsito de carga en ambos complejos fronterizos. La reapertura dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y de las evaluaciones que realicen las autoridades en la zona.

El Paso de Jama constituye uno de los principales corredores internacionales entre Jujuy y Chile, por lo que cualquier modificación en su operatividad puede afectar especialmente al transporte de cargas que utiliza este paso cordillerano. Mientras permanezca vigente la restricción, se recomienda a los transportistas mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales antes de emprender el recorrido hacia la frontera.

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