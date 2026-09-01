Paso de Jama: tránsito habilitado en este martes 1 de septiembre de 2026

El Paso de Jama continúa habilitado para todo tipo de vehículos este martes 1 de septiembre de 2026, aunque las autoridades recomiendan circular con precaución debido a las condiciones climáticas en la zona cordillerana, con presencia de hielo sobre la calzada y fuertes ráfagas de viento.
El complejo fronterizo que une Jujuy con Chile funciona con tránsito en ambos sentidos y mantiene los horarios habituales de atención de Migraciones.
Horarios de atención del Paso de Jama
Para quienes tengan previsto cruzar la frontera, los horarios informados son:
- Atención en Argentina: de 09:00 a 19:00 horas.
- Atención en Chile: de 08:00 a 18:00 horas.
Desde el complejo indicaron que el tránsito se mantiene habilitado, aunque bajo condiciones de precaución por el estado de la ruta.
Hielo en la Ruta 27CH y temperaturas bajo cero
En la zona se registra una temperatura aproximada de -2°C, con cielo despejado pero presencia de fuertes vientos. Además, se mantiene la advertencia para quienes circulen por la Ruta 27CH, donde se detectó acumulación de hielo sobre la calzada entre los kilómetros 55 y 56.
Por este motivo, se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y respetar las indicaciones del personal vial apostado en el lugar.
Recomiendan consultar el estado del camino antes de viajar
Las condiciones en alta montaña pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda a los viajeros verificar las actualizaciones antes de iniciar el recorrido hacia el paso fronterizo.
El Paso de Jama es una de las principales conexiones terrestres entre Argentina y Chile y durante los últimos días permaneció con restricciones debido a las condiciones meteorológicas que afectaron la transitabilidad en la zona.
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