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28 de agosto de 2026 - 11:15
Frontera.

Paso de Jama: este viernes cruzarán 150 camiones desde Chile hacia la Argentina

Este viernes 28 se habilitó un convoy de 150 camiones desde Chile hacia Argentina por el Paso de Jama. La circulación continúa restringida a una sola vía.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La medida representa una ampliación respecto de los primeros operativos, que contemplaban convoyes de hasta 100 unidades.

150 camiones podrán salir de Chile

El esquema de este viernes autoriza exclusivamente la salida de Chile de transporte pesado con destino a Argentina.

La circulación se realizará:

  • Con un máximo de 150 camiones.
  • En una sola vía.
  • Exclusivamente en dirección Chile-Argentina.
  • De manera controlada durante todo el recorrido.
  • Bajo indicaciones de personal de Vialidad y Carabineros.

Los conductores deberán mantener el orden del convoy y respetar todas las medidas de seguridad establecidas durante el desplazamiento.

Continúa el sistema de circulación por turnos

La habilitación de este viernes forma parte del esquema gradual implementado para comenzar a descomprimir la acumulación de camiones a ambos lados de la frontera. Durante la jornada anterior, la circulación se realizó en sentido contrario, desde Argentina hacia Chile. Ahora se invierte nuevamente el flujo y serán los vehículos detenidos del lado chileno los que podrán avanzar hacia territorio argentino.

El sistema responde a que la Ruta 27-CH todavía no permite una circulación normal en ambos sentidos, por lo que los movimientos se organizan mediante convoyes y con un único sentido por vez.

No es una apertura completa del Paso de Jama

La circulación habilitada este viernes no implica la normalización total del paso fronterizo. Por el momento, el esquema informado corresponde únicamente a transporte de carga. El tránsito de turistas y vehículos particulares continúa sujeto a nuevas evaluaciones y a las condiciones de transitabilidad de la ruta.

Las autoridades siguen monitoreando el corredor después de las fuertes nevadas y de la acumulación de hielo registrada durante las últimas semanas.

Aumentó la cantidad de camiones autorizados

Uno de los cambios de esta jornada es el número de unidades que podrán formar parte del convoy. En los primeros operativos se habían autorizado hasta 100 camiones, mientras que este viernes el cupo fue ampliado a 150 vehículos de carga. La modalidad continúa siendo controlada, por lo que no está permitido avanzar por fuera del convoy ni hacerlo sin autorización.

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