Paso de Jama: este viernes cruzarán 150 camiones desde Chile hacia la Argentina

El Paso de Jama continúa con una habilitación restringida para el transporte de carga y este viernes 28 de agosto el sentido de circulación será desde Chile hacia Argentina . Desde las 8 de la mañana se habilitó la Ruta 27-CH desde el kilómetro 10 para permitir el desplazamiento de un convoy de hasta 150 camiones , que avanzará de manera controlada por el único sentido disponible.

Jujuy. El Paso de Jama está habilitado de manera parcial pero se mantiene la restricción en Purmamarca

La medida representa una ampliación respecto de los primeros operativos, que contemplaban convoyes de hasta 100 unidades.

El esquema de este viernes autoriza exclusivamente la salida de Chile de transporte pesado con destino a Argentina .

Con un máximo de 150 camiones .

. En una sola vía .

. Exclusivamente en dirección Chile-Argentina .

. De manera controlada durante todo el recorrido.

Bajo indicaciones de personal de Vialidad y Carabineros.

Los conductores deberán mantener el orden del convoy y respetar todas las medidas de seguridad establecidas durante el desplazamiento.

Continúa el sistema de circulación por turnos

La habilitación de este viernes forma parte del esquema gradual implementado para comenzar a descomprimir la acumulación de camiones a ambos lados de la frontera. Durante la jornada anterior, la circulación se realizó en sentido contrario, desde Argentina hacia Chile. Ahora se invierte nuevamente el flujo y serán los vehículos detenidos del lado chileno los que podrán avanzar hacia territorio argentino.

El sistema responde a que la Ruta 27-CH todavía no permite una circulación normal en ambos sentidos, por lo que los movimientos se organizan mediante convoyes y con un único sentido por vez.

No es una apertura completa del Paso de Jama

La circulación habilitada este viernes no implica la normalización total del paso fronterizo. Por el momento, el esquema informado corresponde únicamente a transporte de carga. El tránsito de turistas y vehículos particulares continúa sujeto a nuevas evaluaciones y a las condiciones de transitabilidad de la ruta.

Las autoridades siguen monitoreando el corredor después de las fuertes nevadas y de la acumulación de hielo registrada durante las últimas semanas.

Aumentó la cantidad de camiones autorizados

Uno de los cambios de esta jornada es el número de unidades que podrán formar parte del convoy. En los primeros operativos se habían autorizado hasta 100 camiones, mientras que este viernes el cupo fue ampliado a 150 vehículos de carga. La modalidad continúa siendo controlada, por lo que no está permitido avanzar por fuera del convoy ni hacerlo sin autorización.