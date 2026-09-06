Facturas de luz en Jujuy: algunos usuarios tendrán un segundo vencimiento en septiembre y podrán pagar hasta el 10 de octubre

Los usuarios del servicio de energía eléctrica de Jujuy deberán prestar especial atención a las facturas que reciban durante septiembre, ya que determinados usuarios tendrán dos vencimientos en el mismo mes.

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Servicios. Comunicado de EJESA: algunos usuarios tendrán dos vencimientos en septiembre

La situación se produjo a partir de una modificación en el cronograma de facturación de EJESA , que generó una superposición excepcional de vencimientos.

Ante este escenario, la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) , solicitó a la empresa distribuidora readecuar el calendario de facturación , con el objetivo de evitar que los usuarios se vean perjudicados por la concentración de pagos en un mismo período.

La modificación fue comunicada por la empresa el 3 de septiembre de 2026 y tendrá carácter excepcional. Por lo tanto, no implica que los usuarios vayan a recibir dos facturas todos los meses.

La medida busca ordenar nuevamente los ciclos de facturación y brindar mayor previsibilidad a los hogares jujeños.

¿Hasta cuándo se podrá pagar la segunda factura?

Uno de los puntos más importantes de la readecuación es el plazo especial otorgado para el pago de la segunda factura.

Los usuarios alcanzados por esta situación podrán abonar esa factura hasta el 10 de octubre de 2026, sin que se apliquen intereses por mora ni recargos, siempre que el pago se realice dentro de ese período.

De esta manera, quienes reciban dos facturas con vencimientos durante septiembre no tendrán que afrontar necesariamente ambos pagos en pocos días, ya que contarán con este plazo adicional para organizar sus gastos.

Es importante que cada usuario revise las fechas indicadas en sus boletas, ya que la reprogramación alcanza de manera excepcional a determinados ciclos de facturación.

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios de EJESA?

La recomendación principal es revisar las facturas recibidas y verificar tanto el período facturado como la fecha de vencimiento.

En caso de recibir dos boletas durante septiembre, los usuarios deberán prestar especial atención a cuál corresponde al segundo vencimiento y recordar que existe un plazo extendido hasta el 10 de octubre para realizar el pago sin intereses ni recargos.

La readecuación busca evitar que la modificación de los ciclos de facturación genere un perjuicio económico para los usuarios.

Además, continuará el seguimiento del nuevo cronograma para verificar que se respeten los plazos correspondientes entre la recepción de las facturas y sus respectivos vencimientos.

En resumen