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4 de septiembre de 2026 - 09:01
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Habrá interrupciones programadas de luz este viernes en San Salvador y Libertador

EJESA realizará trabajos en el servicio de luz este viernes 4 de septiembre. Las tareas afectarán San Salvador de Jujuy y Libertador

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
EJESA realizará trabajos en el servicio de luz este viernes 4 de septiembre. Las tareas afectarán San Salvador de Jujuy y Libertador

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Los trabajos comenzarán durante la mañana y tendrán una duración estimada de entre cinco y seis horas, dependiendo de la zona.

Interrupción programada en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, los trabajos se desarrollarán entre las 7:30 y las 12:30 aproximadamente.

Los sectores alcanzados serán:

  • Barrio Alto Comedero.
  • Sector 47 Hectáreas.
  • Sector 18 Hectáreas.
  • Zonas aledañas.

Según informó la empresa, durante ese período se realizará la conexión de una línea compacta de media tensión, incorporando un nuevo tramo de red.

La intervención apunta a mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar la distribución de energía y reducir el riesgo de fallas en el sector.

Trabajos en Libertador General San Martín

También habrá una interrupción programada en Libertador General San Martín, entre las 8 y las 14 horas aproximadamente.

La medida alcanzará:

  • Lote Paulina.
  • Bombas Ledesma.
  • Zonas cercanas.

En este caso, las tareas incluirán el cambio de aisladores y seccionadores, además de la reparación de un tramo de línea de media tensión.

También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir posibles fallas y mejorar las condiciones de seguridad de la red.

Desde la empresa recomiendan a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias durante el horario previsto, teniendo en cuenta que los tiempos informados son aproximados y pueden variar según el desarrollo de los trabajos.

Las interrupciones serán este viernes 4 de septiembre.

  • San Salvador de Jujuy: 7:30 a 12:30

Sectores de Alto Comedero, 47 y 18 Hectáreas.

  • Libertador General San Martín: de 8 a 14.

Afectarán Lote Paulina, Bombas Ledesma y zonas aledañas.

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