Habrá interrupciones programadas de luz este viernes en San Salvador y Libertador

EJESA informó que este viernes 4 de septiembre realizará nuevas interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en sectores de San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín, debido a tareas destinadas a mejorar y mantener la red.
Los trabajos comenzarán durante la mañana y tendrán una duración estimada de entre cinco y seis horas, dependiendo de la zona.
Interrupción programada en San Salvador de Jujuy
En la capital jujeña, los trabajos se desarrollarán entre las 7:30 y las 12:30 aproximadamente.
Los sectores alcanzados serán:
- Barrio Alto Comedero.
- Sector 47 Hectáreas.
- Sector 18 Hectáreas.
- Zonas aledañas.
Según informó la empresa, durante ese período se realizará la conexión de una línea compacta de media tensión, incorporando un nuevo tramo de red.
La intervención apunta a mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar la distribución de energía y reducir el riesgo de fallas en el sector.
Trabajos en Libertador General San Martín
También habrá una interrupción programada en Libertador General San Martín, entre las 8 y las 14 horas aproximadamente.
La medida alcanzará:
- Lote Paulina.
- Bombas Ledesma.
- Zonas cercanas.
En este caso, las tareas incluirán el cambio de aisladores y seccionadores, además de la reparación de un tramo de línea de media tensión.
También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir posibles fallas y mejorar las condiciones de seguridad de la red.
Desde la empresa recomiendan a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias durante el horario previsto, teniendo en cuenta que los tiempos informados son aproximados y pueden variar según el desarrollo de los trabajos.
Las interrupciones serán este viernes 4 de septiembre.
- San Salvador de Jujuy: 7:30 a 12:30
Sectores de Alto Comedero, 47 y 18 Hectáreas.
- Libertador General San Martín: de 8 a 14.
Afectarán Lote Paulina, Bombas Ledesma y zonas aledañas.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.