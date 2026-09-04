Habrá interrupciones programadas de luz este viernes en San Salvador y Libertador

EJESA realizará trabajos en el servicio de luz este viernes 4 de septiembre. Las tareas afectarán San Salvador de Jujuy y Libertador

EJESA informó que este viernes 4 de septiembre realizará nuevas interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en sectores de San Salvador de Jujuy y Libertador General San Martín, debido a tareas destinadas a mejorar y mantener la red.

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Los trabajos comenzarán durante la mañana y tendrán una duración estimada de entre cinco y seis horas, dependiendo de la zona.

En la capital jujeña, los trabajos se desarrollarán entre las 7:30 y las 12:30 aproximadamente .

Barrio Alto Comedero .

. Sector 47 Hectáreas .

. Sector 18 Hectáreas .

. Zonas aledañas.

Según informó la empresa, durante ese período se realizará la conexión de una línea compacta de media tensión, incorporando un nuevo tramo de red.

La intervención apunta a mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar la distribución de energía y reducir el riesgo de fallas en el sector.

Trabajos en Libertador General San Martín

También habrá una interrupción programada en Libertador General San Martín, entre las 8 y las 14 horas aproximadamente.

La medida alcanzará:

Lote Paulina .

. Bombas Ledesma .

. Zonas cercanas.

En este caso, las tareas incluirán el cambio de aisladores y seccionadores, además de la reparación de un tramo de línea de media tensión.

También se realizarán trabajos de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir posibles fallas y mejorar las condiciones de seguridad de la red.

Desde la empresa recomiendan a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias durante el horario previsto, teniendo en cuenta que los tiempos informados son aproximados y pueden variar según el desarrollo de los trabajos.

Las interrupciones serán este viernes 4 de septiembre.

San Salvador de Jujuy: 7:30 a 12:30

Sectores de Alto Comedero, 47 y 18 Hectáreas.

Libertador General San Martín: de 8 a 14.

Afectarán Lote Paulina, Bombas Ledesma y zonas aledañas.