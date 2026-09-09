Paso de Jama habilitado: horario y estado de la ruta

El Paso de Jama se encuentra habilitado este miércoles 9 de septiembre para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos , luego de las complicaciones registradas durante los últimos días por las condiciones meteorológicas en la cordillera. Las autoridades pidieron circular con precaución y mantenerse atentos a los reportes oficiales.

Frontera. Habilitaron el Paso de Jama para todo tipo de tránsito: horarios y estado de la ruta

De acuerdo con el reporte difundido por organismos provinciales, el tránsito local se encuentra habilitado con precaución y, durante las primeras horas de la jornada, se registraba cielo despejado y una temperatura de 1 °C en el sector argentino.

Del lado chileno, la Ruta 27 CH se encuentra transitable entre los kilómetros 43 y 157 . En esa zona se reportó nubosidad parcial y viento fuerte.

El complejo funcionará este miércoles de 8 a 20 horas, tanto para Argentina como para Chile , permitiendo el tránsito internacional en ambos sentidos.

Estado del Paso de Jama

Estado: habilitado.

habilitado. Tipo de tránsito: todo tipo de vehículos.

todo tipo de vehículos. Sentidos: Argentina-Chile y Chile-Argentina.

Argentina-Chile y Chile-Argentina. Tránsito local: transitable con precaución.

transitable con precaución. Temperatura reportada: 1 °C.

1 °C. Ruta 27 CH: transitable entre los kilómetros 43 y 157.

transitable entre los kilómetros 43 y 157. Horario: de 8 a 20 horas.

Argentina y Chile buscan agilizar los controles en Jama

La habilitación se produce en momentos en que autoridades de Argentina, Chile y Jujuy trabajan en medidas para mejorar el funcionamiento del Complejo Fronterizo Integrado Jama, ante el crecimiento de la circulación internacional. Durante una reunión realizada recientemente en el complejo, funcionarios de ambos países analizaron alternativas destinadas a reducir los tiempos de espera, agilizar los controles migratorios y aduaneros y mantener los niveles de seguridad.

Entre las propuestas planteadas aparecen el reconocimiento recíproco de competencias migratorias, la eliminación de controles duplicados y la incorporación de procedimientos más ágiles. También se estudia ampliar los mecanismos aduaneros mediante terminales de autenticación biométrica.

Buscan evitar acumulaciones ante nuevos cierres por nieve

Otro de los puntos analizados fue la coordinación entre ambos países cuando las condiciones meteorológicas obliguen a interrumpir nuevamente la circulación. Las autoridades plantearon reforzar la asistencia vial recíproca ante nevadas y otros fenómenos adversos, especialmente del lado chileno, con el objetivo de evitar la acumulación de personas, vehículos particulares y camiones a ambos lados de la cordillera.

También se trabaja en una refuncionalización de sectores del Complejo Fronterizo Integrado Jama, adecuando los espacios a las necesidades actuales y al incremento del tránsito por este corredor internacional.