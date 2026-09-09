miércoles 09 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2026 - 08:52
Frontera.

Paso de Jama habilitado: horario y estado de la ruta

El Paso de Jama está habilitado este miércoles para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. La atención fronteriza será de 8 a 20 horas.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama habilitado: horario y estado de la ruta

Paso de Jama habilitado: horario y estado de la ruta

Lee además
Paso de Jama
Jujuy.

Paso de Jama: restringen el tránsito de carga debido a fuertes ráfagas de viento
Paso de Jama (foto de archivo)
Frontera.

Habilitaron el Paso de Jama para todo tipo de tránsito: horarios y estado de la ruta

Paso de Jama: cómo está la ruta este miércoles

De acuerdo con el reporte difundido por organismos provinciales, el tránsito local se encuentra habilitado con precaución y, durante las primeras horas de la jornada, se registraba cielo despejado y una temperatura de 1 °C en el sector argentino.

Del lado chileno, la Ruta 27 CH se encuentra transitable entre los kilómetros 43 y 157. En esa zona se reportó nubosidad parcial y viento fuerte.

El complejo funcionará este miércoles de 8 a 20 horas, tanto para Argentina como para Chile, permitiendo el tránsito internacional en ambos sentidos.

Estado del Paso de Jama

  • Estado: habilitado.
  • Tipo de tránsito: todo tipo de vehículos.
  • Sentidos: Argentina-Chile y Chile-Argentina.
  • Tránsito local: transitable con precaución.
  • Temperatura reportada: 1 °C.
  • Ruta 27 CH: transitable entre los kilómetros 43 y 157.
  • Horario: de 8 a 20 horas.

Argentina y Chile buscan agilizar los controles en Jama

La habilitación se produce en momentos en que autoridades de Argentina, Chile y Jujuy trabajan en medidas para mejorar el funcionamiento del Complejo Fronterizo Integrado Jama, ante el crecimiento de la circulación internacional. Durante una reunión realizada recientemente en el complejo, funcionarios de ambos países analizaron alternativas destinadas a reducir los tiempos de espera, agilizar los controles migratorios y aduaneros y mantener los niveles de seguridad.

Entre las propuestas planteadas aparecen el reconocimiento recíproco de competencias migratorias, la eliminación de controles duplicados y la incorporación de procedimientos más ágiles. También se estudia ampliar los mecanismos aduaneros mediante terminales de autenticación biométrica.

Buscan evitar acumulaciones ante nuevos cierres por nieve

Otro de los puntos analizados fue la coordinación entre ambos países cuando las condiciones meteorológicas obliguen a interrumpir nuevamente la circulación. Las autoridades plantearon reforzar la asistencia vial recíproca ante nevadas y otros fenómenos adversos, especialmente del lado chileno, con el objetivo de evitar la acumulación de personas, vehículos particulares y camiones a ambos lados de la cordillera.

También se trabaja en una refuncionalización de sectores del Complejo Fronterizo Integrado Jama, adecuando los espacios a las necesidades actuales y al incremento del tránsito por este corredor internacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paso de Jama: restringen el tránsito de carga debido a fuertes ráfagas de viento

Habilitaron el Paso de Jama para todo tipo de tránsito: horarios y estado de la ruta

Cerraron el Paso de Jama por nieve y fuertes vientos

Habilitaron el Paso de Jama: desde qué hora se puede cruzar hacia Chile

El Paso de Jama está habilitado para todo tipo de vehículos en este lunes 31 de agosto

Lo que se lee ahora
Obras en Avenida Libertad, Ciudad de Nieva.
Capital.

Arrancó la restricción total de tránsito en Ciudad de Nieva: en qué zona

Por  Federico Franco

Las más leídas

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo video
Jujuy.

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo

Paritarias en Jujuy: aumento del 6% en tres tramos y salario mínimo de $1 millón desde noviembre
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: aumento del 6% en tres tramos y salario mínimo de $1 millón desde noviembre

Temblores en Salta: 13 sismos se registraron en las últimas 24 horas en los Valles Calchaquíes.
País.

Alerta sísmica en Salta: detectaron 13 temblores en un día en los Valles Calchaquíes

Salud de Mirtha Legrand: qué es el hamartoma pulmonar que detectaron los médicos. video
Espectáculos.

La salud de Mirtha Legrand: ¿Qué es el hamartoma pulmonar que le detectaron?

Reunión paritaria (foto ilustrativa). video
Jujuy.

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un aumento del 5% en tres meses

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel