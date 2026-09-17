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17 de septiembre de 2026 - 12:28
De cumple.

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs

ChangoMâs sorteó 480 órdenes de compra por $120 millones y mantiene durante septiembre promociones y nuevas chances para seguir participando.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs

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ChangoMâs-el supermercado argentino que está en todo el país- realizó el primer sorteo de órdenes de compra equivalentes a $120 millones y, de esta manera, salieron sorteados los primeros 480 clientes que participaron de sus festejos, tanto en las tiendas físicas, ChangoMâs, MâsGo, MâsFarma y MâsAutocenter como en su tienda digital www.MasOnline.com.ar en lo que va de este mes aniversario.

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El concurso se llevó a cabo en las oficinas que la compañía tiene en la Ciudad de Buenos Aires, ante escribano público, junto a representantes de GDN Argentina y con la conducción del reconocido conductor Gonzalo “Gonzalito” Rodríguez.

Las celebraciones por CumpleMâs seguirán durante todo el mes de septiembre, invitando a todos los clientes de las tiendas de todo el país y los que navegan a diario a través de www.MâsOnline.com.ar a vivir una propuesta diferente con ofertas, descuentos y promociones únicas en miles de productos, opciones de financiación en artículos seleccionados y la posibilidad de seguir participando para ganar un chango por hora de $250 mil cada uno.

Por cada compra de $5.000 los clientes suman una chance para el segundo sorteo, mientras que quienes adquieran productos de marcas participantes suman posibilidades extra. Asimismo, los socios de MâsClub duplican sus chances y quienes compren a través de la web de www.MâsOnline.com.ar triplican sus chances. También la participación es sin obligación de compra, acercando al sector de atención al cliente, un dibujo pintado a mano del logo de la compañía en cualquiera de sus tiendas de norte a sur del país.

En este mes de celebración, ChangoMâs ofrece todos los días descuentos especiales con diferentes medios de pago además del mejor surtido, sino también la posibilidad de acceder a un chango de $250 mil que acompaña el presupuesto de las familias argentinas.

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