Tiene 7 años, hace trap en Jujuy y se prepara para cantar en el Teatro Ópera de Buenos Aires

Julián Caliva tiene 7 años y ya empezó a abrirse camino en la música urbana. El pequeño artista jujeño, en diálogo con TodoJujuy, dio detalles de su pasión por el trap y adelantó que se prepara para cantar en el Teatro Ópera de Buenos Aires.

Durante la entrevista, Julián contó que empezó a acercarse al género “desde bien chiquitito” y que hoy se anima a cantar, rapear y preparar sus propias canciones. Consultado sobre cómo arma sus temas, respondió con simpleza: “Yo solo lo hago”.

Un pequeño artista con grandes sueños En el programa, Julián también habló sobre sus gustos musicales y reconoció que escucha a referentes del trap. Aunque todavía está dando sus primeros pasos, mostró seguridad al contar que practica y que también intenta trabajar la improvisación, aunque admitió que es “un poquito más difícil”.

Además, llevó una canción preparada y la interpretó en vivo. En la letra, dejó frases vinculadas al esfuerzo, la constancia y el aprendizaje: “No nací sabiendo, eso es verdad”, “entreno firme con disciplina y humildad” y “si me equivoco, lo intento otra vez”. Uno de los momentos más destacados llegó cuando cantó: “Soy pequeño, eso lo sé, pero grande es el fuego que tengo en la piel”.

La próxima meta: el Teatro Ópera Consultado sobre sus próximos proyectos y hasta dónde quiere llegar con la música, Julián respondió que se prepara para presentarse en el Teatro Ópera. Según contó durante la entrevista, la fecha sería el 9 de octubre. La presentación será en Buenos Aires, donde también esperan que muchos jujeños puedan acompañarlo y hacerle el aguante en esta nueva etapa. Entre la emoción, la timidez y el talento, Julián dejó en claro que la música ocupa un lugar importante en su vida. Y aunque todavía es muy chico, ya empieza a imaginarse sobre escenarios grandes, con canciones propias y el sueño de seguir creciendo como artista. Con sello jujeño: Julián Caliva tiene 7 años y ya la rompe en el trap

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