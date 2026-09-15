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15 de septiembre de 2026 - 14:36
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Desde Jujuy, analizaron el estreno y las críticas a Marvel's Wolverine

El esperado videojuego de Wolverine llegó a PS5 rodeado de críticas por su jugabilidad y una polémica narrativa que encendió las redes

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Desde Jujuy, analizaron el estreno y las críticas a Marvel’s Wolverine

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Desarrollado por Insomniac Games, el mismo estudio detrás de Marvel’s Spider-Man, el título propone una aventura para un solo jugador centrada en la historia de Logan. La apuesta busca mostrar una versión mucho más brutal del personaje, con sangre, violencia, desmembramientos y un sistema de combate basado en su ferocidad.

Sin embargo, las primeras reseñas generaron opiniones divididas. Mientras algunos especialistas destacaron la representación de Wolverine, su historia y la espectacularidad visual, otros apuntaron contra una jugabilidad que podría volverse repetitiva con el paso de las horas.

Marvel’s Wolverine y las críticas antes de su estreno

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el combate. Durante Modo Gamer, Aguilar explicó que algunas de las secuencias mostradas antes del lanzamiento generaron dudas por la repetición de movimientos y mecánicas para derrotar enemigos y jefes.

A esto se suma otro debate habitual en los videojuegos actuales: cuánto debe ayudar el juego al usuario. Marvel’s Wolverine incorpora herramientas que orientan al jugador sobre dónde dirigirse y qué acciones realizar.

Para Aguilar, este tipo de asistencia puede terminar reduciendo la posibilidad de explorar y resolver situaciones por cuenta propia.

La discusión cobra todavía más fuerza porque las críticas especializadas comenzaron a publicarse días antes del lanzamiento. De esta manera, mientras una parte del público todavía esperaba poder jugarlo, ya circulaban puntuaciones, análisis y opiniones capaces de modificar las expectativas.

“Hay gente que lo estaba esperando y hoy ya no lo quiere jugar o no tiene la misma esperanza” “Hay gente que lo estaba esperando y hoy ya no lo quiere jugar o no tiene la misma esperanza”

La polémica por Wolverine y Sabretooth

La jugabilidad no fue el único tema que generó repercusión. Días antes del lanzamiento también surgió una fuerte discusión alrededor de la relación entre Logan y Sabretooth dentro de la historia.

Declaraciones del director narrativo Walt Williams sobre el vínculo de amor, odio y añoranza entre ambos personajes fueron interpretadas por algunos usuarios como la posibilidad de una relación romántica, lo que rápidamente generó debate en redes sociales.

Ante la repercusión, desde Insomniac aclararon que esa interpretación no correspondía con la intención de la historia y describieron el vínculo como una relación cercana a la de hermanos o mejores amigos.

La controversia volvió a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende al propio Wolverine: ¿cuánto pueden condicionar las redes sociales, las críticas y el hate la experiencia de un videojuego antes de que el público pueda formar su propia opinión?

Para Aguilar, la respuesta debería llegar después de tener el control en las manos:

"¿Quieren ver cómo les afecta o no un juego? Juéguenlo. Después vemos si la opinión tenía razón o no” "¿Quieren ver cómo les afecta o no un juego? Juéguenlo. Después vemos si la opinión tenía razón o no”

Marvel’s Wolverine ya está disponible para PS5 y ahora comenzará la verdadera prueba: conocer qué piensa el público después de jugarlo y comprobar si las críticas previas estaban justificadas.

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