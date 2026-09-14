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14 de septiembre de 2026 - 10:38
Jujuy.

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, sobre las obras de la Ruta 9 "la idea es arrancar cuanto antes"

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, adelantó que hay un solo oferentes por las obras que une la vieja Terminal con el ingreso a Los Alisos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En su habitual encuentro con la prensa el secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, hizo referencia además a diferentes temas de la actualidad de Jujuy, entre ellos a la implementación del Régimen Penal Juvenil, ATN y las sanciones a la empresa de energía.

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Contaminación en Río Blanco

“Se tomaron muestras de un afluente de esa empresa y la determinación es que nada tiene que ver con lo que ha pasado; la investigación continúa”, dijo Siufi sobre la aparición de peces muertos en cercanías a una empresa en Río Blanco.

Apertura de sobre de Ruta 9

“Hubo un solo oferente y la idea es arrancar cuanto antes. La obra es desde la nueva Terminal hasta el acceso a Los Alisos y se quiere dar urgencia por la cantidad de gente que transita por ese lugar”, afirmó el funcionario.

Presentación de obras hídricas

“Aplicar las regalías mineras para obras de saneamiento en los lugares donde se extraen los minerales. Las principales obras que se van a iniciar tienen que ver con el Departamento de Susques”, adelantó el secretario.

Aportes de los ATN

“Salió una noticia de que a Jujuy llegaron $3500 millones de ATN. La noticia es que solo tres provincias lo habían recibido y eran Jujuy, La Pampa y Misiones. Se está quedando Nación con todo este fondo”, dijo Siufi.

Sanciones a EJESA

“Esto tienen que ver con las interrupciones y los problemas con el servicio del primer semestre del 2023. La empresa tiene un lapso de 15 días para informar de que forma va a acreditar esto en las cuentas de los contribuyentes que fueron afectados en esa época”, sostuvo el secretario.

Nuevos contribuyentes de impuestos

“Son 9697 nuevos contribuyentes en Jujuy a través de un trabajo en la informalidad; se busca incorporar a esta gente en un mercado formal”, adelantó Alberto Siufi.

Nuevo Régimen Penal Juvenil

“Es una Ley bastante discutida en Nación, la aplicación de esto tampoco es fácil. Cada provincia lo aplica con su particularidad y el MPA marcó las particularidades que tiene la provincia. La prioridad no es el encierro”, dijo el Secretario.

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