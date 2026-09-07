El secretario de Comunicación, Alberto Siufi, sobre la Ruta 34: "Empezaron las obras tal cual se había anticipado"

El secretario de comunicación, Alberto Siufi, en su habitual encuentro con la prensa habló de diferentes temas vinculados a la actualidad de la provincia. En ese sentido hizo referencia a la actualidad de las rutas nacionales y el estado de los camiones en Jujuy además del balance positivo del turismo, la carrera de medicina y la lactancia materna.
Así también habló de las Regalías para el desarrollo hídrico para las comunidades de la provincia de Jujuy. El anuncio lo hará el Gobernador Carlos Sadir el próximo 9 de septiembre.
Rutas 34
El funcionario sostuvo que “empezaron las obras tal cual se había anticipado y si Nación cumple con el proceso de pago va tener las cifras que tenía antes”.
Turismo en la provincia
Alberto Siufi sostuvo que “Jujuy tuvo el mejor agosto, turísticamente hablando, de su historia”.
Carrera de Medicina
“Arrancó la inscripción. Jujuy pidió a la CONEAU ampliar el cupo de alumnos, sobre todo de Quebrada y Puna”.
Lactancia materna
“Para Jujuy es una política de Estado. Si hay algo que queremos hacer en materia de salud preventiva es la lactancia materna”.
Paso de Jama
“El jueves y viernes de la semana pasada tuvimos una reunión donde participaron muchas autoridades chilenas, para ellos también es un tema clave”.
Regalías para el desarrollo hídrico
“El Gobernador Carlos Sadir hablará de esto el 9 de septiembre; es transformar la renta minera en infraestructura para las comunidades de la provincia”.
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