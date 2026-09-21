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21 de septiembre de 2026 - 09:13
Jujuy.

Santiago Ferrari va por una medalla en los Juegos Suramericanos: horario y prueba

El deportista jujeño Santiago Ferrari tendrá este lunes una nueva prueba en los Juegos Suramericanos, desde las 15 en la final de trampolín sincronizado mixto.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Santiago Ferrari

Santiago Ferrari

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El deportista de 22 años llegó a esta instancia después de participar desde el sábado en distintas modalidades de la gimnasia de trampolín, representando a la Selección Argentina.

Cómo le fue a Santiago Ferrari durante el fin de semana

La participación de Ferrari comenzó el sábado 19 de septiembre con las pruebas de trampolín sincronizado. Junto a Tobías Weise Gontier, el jujeño terminó en el quinto puesto del sincronizado masculino, con una puntuación de 32.310.

También compitió en sincronizado mixto junto a Valentina Podestá. La dupla argentina finalizó en la octava posición con 39.420 puntos, resultado que la dejó dentro de la definición programada para este lunes.

El domingo llegó el turno de la competencia individual. Ferrari completó su presentación con 46.020 puntos y terminó décimo, quedando como reserva para la final masculina. El argentino que sí logró avanzar fue Tobías Weise Gontier, cuarto en la clasificación con 54.060.

De esta manera, Ferrari no estará este lunes en la definición individual, pero todavía tiene por delante una oportunidad en la competencia sincronizada mixta.

A qué hora compite Santiago Ferrari este lunes

Según el programa oficial difundido por el Comité Olímpico Argentino, Ferrari y Podestá competirán este lunes a las 15.19 en la final de sincronizado mixto.

La prueba tendrá lugar en el Invencible Arena de Rosario, una de las sedes de la gimnasia durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Después, la jornada continuará con la final individual femenina a las 16.30, con Valentina Podestá, y la masculina a las 17.35, con Tobías Weise Gontier. La premiación está prevista para las 18.

Santiago Ferrari: del trabajo y los estudios al alto rendimiento

La historia de Santiago Ferrari tiene una particularidad que en las últimas horas llegó también a los medios nacionales. Clarín destacó cómo el jujeño combina el deporte de elite con el trabajo y los estudios, mientras mantiene su vida en San Salvador de Jujuy.

Su relación con la gimnasia comenzó desde muy chico. Tuvo sus primeros acercamientos a la actividad cuando tenía apenas 3 años y desde los 6 comenzó una formación más sostenida. Con el paso de los años se especializó en trampolín y llegó a convertirse en el primer argentino campeón mundial de doble mini tramp, logro alcanzado en Santarém, Portugal, en 2023.

Pero su rutina en Jujuy va mucho más allá del entrenamiento. De lunes a sábado trabaja desde las 8 de la mañana en atención y ventas de una empresa. A las 16 comienza a entrenar y continúa hasta las 18.30; después, hasta las 20, da clases de gimnasia. Por la noche estudia Administración Agraria de manera virtual, luego de haber cursado anteriormente dos años de Ingeniería Agronómica.

Con esa rutina, Ferrari continúa persiguiendo uno de los principales objetivos de su carrera: llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Antes, este lunes tendrá otra cita importante en Rosario y una nueva oportunidad de competir por una medalla para Argentina.

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