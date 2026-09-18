Juegos Suramericanos: Argentina vuelve a la acción con hockey y rugby como grandes protagonistas

Juegos Suramericanos: el hockey y el rugby son los eventos destacados de esta jornada.

La competencia sigue su curso en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, que este viernes vuelven a presentar una amplia agenda de actividades con participación de deportistas argentinos. Durante el 18 de septiembre, los representantes nacionales afrontarán nuevas competencias con el objetivo de subir al podio y aportar medallas para la delegación argentina.

La programación también incluirá los partidos de Las Leonas y Los Leones, además de los encuentros que disputarán los equipos argentinos femenino y masculino de rugby seven.

La delegación nacional también tendrá participación en golf, remo, ciclismo de ruta, sóftbol, skate y handball, además de otras disciplinas que forman parte del programa. Los representantes argentinos deberán afrontar diferentes competencias y tratarán de superar cada instancia con la mirada puesta en alcanzar las posiciones que otorgan medallas.

La edición 2026 de los Juegos Suramericanos cuenta con la presencia de más de 4000 deportistas provenientes de 15 países y continuará con su calendario competitivo hasta el 26 de septiembre. Rosario, Santa Fe y Rafaela son las tres ciudades que albergan esta cita deportiva, que ya genera una gran convocatoria entre los aficionados.

Juegos Suramericanos: la agenda de los deportistas argentinos para el viernes 18 de septiembre Desde las 9.00 - Tiro Con la participación de Marcelo Gutiérrez, Alexis Eberhardt, Federico Martín, Joaquín Cisneros, Mara Kucharski, Victoria Luna Desde las 8.30 - Pentalón moderno mixto Con la participación de Catalina Serio y Franco Serrano. Desde las 8.30 - Golf Con la participación de Agustín Oliva-Pinto, Miguel Carballo, Ana Giuliano y Mía Yaya. 9.00 - Ciclismo de ruta femenino Con la participación de Julieta Benedetti, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mange, Sofía Martelli y Abril Garzón. 9.00 - Remo femenino Elena Cerrudo (final por medalla, single scull) 9.20 - Remo masculino Agustín Scenna (final por medalla, single scull) 9.40 - Remo femenino Equipo conformado por Catalina Deandrea, Florencia Duarte, Clara Galfre y Delfina Orlandini (final por medalla) 10.00 - Remo masculino Equipo conformado por Agustín Scenna, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín (final por medalla) 10.40 - Remo mixto x8 Equipo argentino (final por medalla) 11.00 - Ecuestre - evento completo Con la participación de Marcelo Rawson, Luciano Brunello y Juan Benítez. 11.00 - Esgrima Argentina vs Colombia (cuartos de final de espada por equipos masculino). 11.40 - Skate femenino Con la participación de Ruth Feldick y Morena Domínguez 12.30 - Ciclismo de ruta masculino Con la participación de Tomás Contte, Mateo Duque, Tomás Moyano, Leonardo Cobarrubia, Facundo Ambrossi y Gerardo Tivani. 14.00 - Hockey femenino Argentina vs Chile 14.20 - Skate masculino Con la participación de Mauro Iglesias y Matías Dell Olio. 15.50 - Rugby 7s femenino Argentina vs. Perú 16.00 - Hockey masculino Argentina vs Chile 17.26 - Rugby 7s masculino Argentina vs. Paraguay 15.50 - Rugby 7s femenino Argentina vs. Chile 19.30 - Handball femenino Argentina vs Uruguay 20.08 - Rugby 7s masculino Argentina vs. Perú 20.30 - Sóftbol femenino Argentina vs. Venezuela *A falta de nóminas oficiales de los participantes, también habrá actividad argentina en disciplinas como nado sincronizado, judo, Gimnasia rítmica y vela, entre otras.

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