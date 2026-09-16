Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Argentina cosechó 32 medallas y quedó segunda

La delegación de Argentina sumó 32 preseas durante la tercera jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: consiguió 10 medallas de oro, 11 de plata y otras 11 de bronce . De esta manera, el equipo nacional continúa segundo en la clasificación general , con 22 oros, 16 platas y 26 bronces , lo que representa un acumulado de 64 medallas. Por encima aparece Brasil , mientras que Colombia ocupa el puesto siguiente.

La natación se convirtió en la especialidad que más medallas le aportó a la delegación argentina durante la jornada. Malena Santillán se consagró en los 200 metros espalda y se quedó con el oro, mientras que Cecilia Dieleke obtuvo la plata y el venezolano José Materano completó el podio con la presea de bronce.

En la prueba de 50 metros pecho , el primer puesto fue para Macarena Ceballos , en tanto que Martina Baiberto terminó tercera y consiguió el bronce. Por su parte, Lucas Alba alcanzó la medalla de plata en los 1500 metros libre, y Delfina Dini sumó otro bronce para Argentina en la competencia femenina de esa misma distancia.

Las pruebas de relevos también aportaron nuevas preseas a la delegación argentina. En los 4x100 metros libre femenino, el equipo conformado por Andrea Berrino, Laila Chain, Iara Fernández y Dieleke alcanzó el segundo puesto y se llevó la plata. En la rama masculina, Matías Chaillou, Guido Buscaglia, Santiago Grassi y Máximo Aguilar finalizaron terceros y sumaron una medalla de bronce.

Oro y plata para la gimnasia artística

La gimnasia artística también tuvo una jornada destacada para Argentina. Emilia Costa se impuso en la final de salto y consiguió el oro, mientras que Daniel Villafañe terminó tercero en anillas. A su vez, Julieta Lucas obtuvo la máxima presea en barras asimétricas y María Estoco completó el podio con la medalla de plata.

La esgrima también se destacó entre las disciplinas que aportaron resultados para Argentina. María Perroni disputó la definición de espada individual femenina y terminó con la medalla de plata, luego de ser derrotada por 15-11 por la venezolana Katherine Paredes. En tanto, Candela Espinoza consiguió el bronce tras caer por 15-13 frente a Perroni en la semifinal.

Tiro, ciclismo y BMX ampliaron la cosecha de medallas argentinas

En tiro deportivo, la dupla integrada por Fernanda María Russo Romero y Julián Gutiérrez se quedó con la medalla de oro en la prueba mixta de rifle de aire a 10 metros. Por su parte, el ciclismo de ruta sumó dos preseas: Mateo Kalejman se consagró campeón en la contrarreloj individual masculina y Delfina Dibella obtuvo el bronce en la competencia femenina. Además, en BMX, Manuel Turone alcanzó el tercer puesto y agregó otra medalla de bronce para la delegación nacional.

El SUP y el patinaje artístico sumaron nuevos podios

El stand up paddle (SUP) volvió a dejar una cosecha importante de medallas para la delegación argentina. En la competencia femenina, Juliette Duhaime se consagró con el oro y Lucía Clambosky obtuvo la plata. Entre los hombres, Santino Basadella alcanzó el primer puesto, mientras que Ignacio Arias completó el podio con la presea de bronce.

También hubo resultados relevantes en patinaje artístico. En la prueba de libre femenino, Micaela Belén Lopetegui finalizó en el segundo lugar y se llevó la medalla plateada, mientras que Valentina Sofía Longo Fernández terminó tercera y sumó el bronce.

En la modalidad de libre masculino, Juan Segundo Rodríguez se quedó con la medalla dorada, mientras que Franco Donato Mastroianni Vito finalizó segundo y obtuvo la plata. Por su parte, Delfina Inés Veljanovich alcanzó el tercer puesto en solo dance femenino y sumó el bronce. En la competencia masculina de esa especialidad, Facundo Javier Nieva Biza consiguió la medalla de plata.

Los equipos argentinos también tuvieron una jornada con varios triunfos

En cuanto a los deportes por equipos, Las Leonas tuvieron un contundente debut al imponerse 5-0 ante Uruguay en hockey sobre césped. El seleccionado femenino de vóley también logró una victoria sin recibir sets en contra al derrotar 3-0 a Paraguay. En softbol, Argentina venció 8-0 a Bolivia y luego debía medirse durante la noche con Colombia.

En vóley de playa, la dupla masculina conformada por Maciel Bueno y Bautista Amieva superó por 2-0 a Paraguay, mientras que Tomás y Nicolás Capogrosso también consiguieron una victoria frente a Uruguay por el mismo resultado. En el cuadro femenino, en cambio, las parejas argentinas no pudieron avanzar ante sus respectivos rivales de Perú y Brasil.

En levantamiento de pesas, María Luz Casadevall consiguió la medalla de plata en la división de hasta 61 kilogramos, luego de registrar un total de 225 kilos. Por otro lado, el patinaje de velocidad tuvo como ganador a Benjamín Gader, quien se quedó con el oro en los 5.000 metros individuales masculinos, mientras que Ken Kuwada finalizó segundo y obtuvo la presea plateada.

Luego de incorporar las 32 medallas obtenidas durante la jornada, Argentina permanece en el segundo lugar de la clasificación general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El primer puesto corresponde a Brasil, que acumula 75 preseas, mientras que Colombia aparece tercera con un total de 50 medallas.