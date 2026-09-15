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15 de septiembre de 2026 - 23:36
Deportes.

Boca Juniors clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana

El Xeneize empató 1 a 1 ante San Pablo y consiguió la clasificación gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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El conjunto argentino golpeó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando Lozano marcó el 1-0 y puso a Boca en una posición favorable para sostener la clasificación.

San Pablo salió decidido a buscar la remontada y encontró el descuento cuando quedaban pocos minutos para el final. Duarte marcó a los 89 minutos y le dio vida al equipo brasileño, que necesitaba un gol más para quedarse con la serie.

El local fue por ese último tanto durante los minutos finales, pero Boca consiguió resistir y mantener el resultado que le permitía avanzar. Con el pitazo final, el Xeneize terminó festejando una clasificación sufrida en territorio brasileño.

La clave estuvo en el partido de ida, donde Boca había conseguido una victoria por 1-0. Por eso, pese a la derrota en la revancha, el equipo argentino logró imponerse en la serie por el resultado obtenido en Buenos Aires.

Boca Junios ya tiene rival

En las semifinales, Boca se enfrentará con Vasco da Gama, que consiguió eliminar a Independiente Santa Fe y también se aseguró un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Ahora el Xeneize deberá dejar atrás la serie ante San Pablo y prepararse para un nuevo cruce internacional, esta vez por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.

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