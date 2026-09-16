La M15 del Suri Rugby Club se consagró campeón del Torneo Desarrollo de Salta

La M15 de Suri Rugby Club venció 22-12 a Jockey de Salta y se consagró campeona del Torneo Desarrollo organizado por la URS.

La categoría M15 de Suri Rugby Club se consagró campeona del Torneo Desarrollo organizado por la Unión de Rugby de Salta tras vencer por 22 a 12 a Jockey Club. El equipo jujeño cerró de esta manera una destacada campaña y sumó un título importante para las divisiones formativas del club.

Deportes. Rugby en Jujuy: el seleccionado M16 venció a Salta y ya piensa en el Argentino

El certamen comenzó a principios de año y contó con la participación de Jockey Club, Tigre, Gimnasia y Tiro, Tiro Federal , todos de Salta, además de Suri Rugby Club de Jujuy . La competencia se desarrolló con un fixture de partidos de ida y vuelta , lo que permitió a los juveniles acumular experiencia y medirse durante toda la temporada con distintos equipos de la región.

La definición ante Jockey encontró a Suri con la posibilidad de cerrar el trabajo realizado durante meses. El conjunto jujeño consiguió imponerse 22 a 12 y aseguró la copa del Torneo Desarrollo.

Desde el club remarcaron que el campeonato representa mucho más que el resultado de la final y destacaron el trabajo sostenido de jugadores, cuerpo técnico y familias.

“Este título es el premio al esfuerzo de todo el año y a la garra de un grupo que no paró de empujar unido hacia adelante” “Este título es el premio al esfuerzo de todo el año y a la garra de un grupo que no paró de empujar unido hacia adelante”

También hubo un reconocimiento para quienes acompañaron al equipo durante la competencia: “Felicitamos a los jugadores, al cuerpo técnico y a todas las familias que viajaron, alentaron y coparon la cancha con los colores rojo y azul. ¡La copa se viene a casa!”.

El título vuelve a poner en primer plano el trabajo de las divisiones juveniles de Suri, con chicos que sumaron competencia regional durante toda la temporada y terminaron el torneo levantando la copa en Salta.