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16 de septiembre de 2026 - 13:08
Deportes.

La M15 del Suri Rugby Club se consagró campeón del Torneo Desarrollo de Salta

El equipo de la M15 de Suri Rugby Club venció 22-12 a Jockey de Salta y se consagró campeona del Torneo Desarrollo organizado por la URS.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La M15 de Suri Rugby Club venció 22-12 a Jockey de Salta y se consagró campeona del Torneo Desarrollo organizado por la URS.

La M15 de Suri Rugby Club venció 22-12 a Jockey de Salta y se consagró campeona del Torneo Desarrollo organizado por la URS.

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El certamen comenzó a principios de año y contó con la participación de Jockey Club, Tigre, Gimnasia y Tiro, Tiro Federal, todos de Salta, además de Suri Rugby Club de Jujuy. La competencia se desarrolló con un fixture de partidos de ida y vuelta, lo que permitió a los juveniles acumular experiencia y medirse durante toda la temporada con distintos equipos de la región.

Un título construido durante todo el año

La definición ante Jockey encontró a Suri con la posibilidad de cerrar el trabajo realizado durante meses. El conjunto jujeño consiguió imponerse 22 a 12 y aseguró la copa del Torneo Desarrollo.

Desde el club remarcaron que el campeonato representa mucho más que el resultado de la final y destacaron el trabajo sostenido de jugadores, cuerpo técnico y familias.

“Este título es el premio al esfuerzo de todo el año y a la garra de un grupo que no paró de empujar unido hacia adelante” “Este título es el premio al esfuerzo de todo el año y a la garra de un grupo que no paró de empujar unido hacia adelante”

También hubo un reconocimiento para quienes acompañaron al equipo durante la competencia: “Felicitamos a los jugadores, al cuerpo técnico y a todas las familias que viajaron, alentaron y coparon la cancha con los colores rojo y azul. ¡La copa se viene a casa!”.

El título vuelve a poner en primer plano el trabajo de las divisiones juveniles de Suri, con chicos que sumaron competencia regional durante toda la temporada y terminaron el torneo levantando la copa en Salta.

La M15 de Suri Rugby Club venció 22-12 a Jockey de Salta y se consagró campeona del Torneo Desarrollo organizado por la URS.

La M15 de Suri Rugby Club venció 22-12 a Jockey de Salta y se consagró campeona del Torneo Desarrollo organizado por la URS.

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