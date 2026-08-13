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13 de agosto de 2026 - 10:34
Deportes.

Jujuy vivirá una gran fiesta del rugby juvenil en el torneo Guchi

Cinco clubes de participarán este fin de semana de una competencia juvenil que busca generar vínculos y posicionar al rugby jujeño.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Jujuy vivirá una gran fiesta del rugby juvenil en el torneo Guchi

Jujuy vivirá una gran fiesta del rugby juvenil en el torneo Guchi

El Suri Rugby Club será sede este fin de semana de la primera edición del Torneo Augusto “Guchi” Sufi para menores de 15 años, una competencia que reunirá en Jujuy a equipos de distintas provincias y que tendrá como objetivo combinar formación deportiva, competencia y nuevos vínculos entre clubes.

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Pablo Molouny, referente de Suri Rugby Club, destacó el trabajo realizado por las familias y la institución para concretar esta nueva etapa de un torneo que anteriormente había tenido ediciones en otra categoría juvenil.

Muy contentos, esta es la primera edición del Augusto "Guchi" Sufi en menores de 15”, expresó, y explicó que el cambio apunta a trabajar con una división que inicia su recorrido dentro del rugby juvenil.

Qué equipos jugarán el Torneo Guchi

La actividad comenzará a las 14 horas, con la participación de la banda del Regimiento 20 y la entonación del Himno antes del inicio de los partidos.

Estarán presentes Huirapuca y Cardenales, de Tucumán; Jockey y Tigre, de Salta; y Suri Rugby Club, como anfitrión. La organización había trabajado además para recibir equipos de Santiago del Estero y Catamarca, aunque finalmente esas delegaciones no podrán participar.

La idea es invitarlos a pasar una jornada que va a ser una fiesta”, sostuvo Molouny.

La competencia se desarrollará con una modalidad reducida. Los encuentros tendrán un tiempo de 30 minutos, lo que permitirá que cada equipo dispute varios partidos durante las jornadas.

Los participantes serán distribuidos inicialmente en dos zonas y luego competirán por las copas de Bronce, Plata y Oro.

Rugby en Jujuy - &ldquo;El objetivo del Guchi Sufi es variado. Por una parte es homenajear, es recordar a los jugadores del club y, por otra, lograr fortalecer v&iacute;nculos con clubes de otras provincias&rdquo;

Rugby en Jujuy - “El objetivo del Guchi Sufi es variado. Por una parte es homenajear, es recordar a los jugadores del club y, por otra, lograr fortalecer vínculos con clubes de otras provincias”

El objetivo que Suri busca más allá de los resultados

Para Molouny, la importancia del encuentro excede lo estrictamente deportivo. Uno de los propósitos es recordar a jugadores del club, pero también consolidar relaciones con instituciones de otras provincias.

El objetivo del Guchi Sufi es variado. Por una parte es homenajear, es recordar a los jugadores del club y, por otra, lograr fortalecer vínculos con clubes de otras provincias”, explicó.

"Lograr fortalecer vínculos con clubes de otras provincias” "Lograr fortalecer vínculos con clubes de otras provincias”

La competencia también apunta a ofrecerles mayor rodaje a los juveniles y conseguir que Suri gane presencia fuera de Jujuy.

“Generar competencia para nuestros juveniles, lograr posicionamiento por parte del club a nivel nacional, un mayor reconocimiento y que esto nos dé la oportunidad de abrir puertas” “Generar competencia para nuestros juveniles, lograr posicionamiento por parte del club a nivel nacional, un mayor reconocimiento y que esto nos dé la oportunidad de abrir puertas”

Ese intercambio ya comenzó a generar acuerdos entre instituciones. Molouny destacó especialmente el vínculo construido con Jockey de Salta y la reciprocidad entre ambos clubes para facilitar la participación de sus divisiones juveniles en distintos encuentros.

Fixture del Torneo Guchi Siufi: partidos del sábado y domingo

El sábado 15 de agosto se jugará la fase regular del Torneo Guchi Siufi. La actividad comenzará con el acto inaugural de 14:00 a 14:45 y luego se disputarán los encuentros en dos canchas, con partidos de 30 minutos.

Sábado – Fase regular

  • 14:45: Suri vs. Cardenales / Huirapuca vs. Tigres.
  • 15:25: Jockey Blanco vs. Huirapuca / Jockey Rojo vs. Tigres.
  • 16:05: Suri vs. Tigres / Jockey Blanco vs. Cardenales.
  • 16:35: receso general.
  • 17:05: Suri vs. Jockey Blanco / Huirapuca vs. Jockey Rojo.
  • 17:45: Cardenales vs. Jockey Rojo.

El domingo 16 será el turno de las definiciones. Los cuatro mejores equipos de la fase regular avanzarán a la Copa de Oro, mientras que el quinto y el sexto puesto disputarán la Copa de Plata.

Domingo – Fase definitoria

  • 10:00: semifinal de Oro – 1° vs. 4°.
  • 10:40: semifinal de Oro – 2° vs. 3°.
  • 11:20: final de Copa de Plata – 5° vs. 6°.
  • 12:00: partido por el tercer puesto de la Copa de Oro.
  • 12:40: gran final de la Copa de Oro.
  • 13:20: entrega de premios, tercer tiempo y cierre del torneo.

Una invitación para las familias de Alto Comedero

Desde Suri también plantean el torneo como una oportunidad para acercar a nuevos vecinos a la institución.

Molouny convocó especialmente a las familias de Alto Comedero a conocer el club, acompañar a los juveniles y participar de sus actividades.

Somos el club de Alto Comedero y queremos que muchas familias nos tomen como su club, que vengan a jugar al rugby, al hockey, a pasar buenos momentos y a compartir con amigos”, cerró.

“Somos el club de Alto Comedero" “Somos el club de Alto Comedero"

Lo más importante

  • El Torneo Guchi tendrá su primera edición para menores de 15 años.
  • Participarán Suri, Huirapuca, Cardenales, Jockey y Tigre.
  • La actividad comenzará a las 14 horas.
  • Los partidos tendrán una modalidad reducida de 30 minutos.
  • Suri busca fortalecer vínculos y generar mayor competencia para sus juveniles.

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