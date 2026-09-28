Tragedia en Nepal: una avalancha dejó 4 muertos y 12 desaparecidos

Al menos cuatro personas murieron y otras 12 permanecen desaparecidas en Nepal luego de que una avalancha golpeara el campamento base del Himlung Himal , una montaña de 7.126 metros ubicada en el distrito de Manang, en el centro-norte del país.

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El hecho ocurrió cuando un grupo de guías, sherpas y trabajadores de apoyo se encontraba preparando el campamento para la llegada de una expedición internacional prevista para los próximos días.

De acuerdo con la información disponible, un torrente de nieve y rocas descendió por la montaña y alcanzó el campamento base, donde se realizaban tareas de instalación de cuerdas y carpas.

Los equipos de rescate lograron recuperar cuatro cuerpos, mientras que continúan las tareas para localizar a las personas que permanecen desaparecidas. La Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal participa del operativo en la zona .

Los trabajos se desarrollan en condiciones complejas. Nepal News informó que los rescatistas encontraron grandes acumulaciones de nieve y hielo, mientras que las malas condiciones meteorológicas dificultaron las operaciones.

Entre quienes estaban en el lugar había personal nepalí que trabajaba en la preparación del campamento antes de la llegada de escaladores extranjeros.

“Es la primera vez que se produce una avalancha como esta en esta zona exacta”, expresó Barun Bhandari, gerente general de Himalayan Holidays, empresa vinculada a la expedición, según la información difundida tras el desastre.

El empresario también señaló que el terreno donde se encontraba instalado el campamento era considerado relativamente llano, aunque remarcó que “la montaña es impredecible”.

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La avalancha se produjo en medio de severas condiciones meteorológicas que afectan distintas regiones de Nepal. En los últimos días también se registraron intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en otras zonas del país. Reuters

El Himlung Himal se encuentra cerca de la frontera con China y forma parte de una región muy frecuentada por montañistas y expediciones durante la temporada de ascensos.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia y rescate mientras continúa la búsqueda de las personas desaparecidas.