Catástrofe en Nepal y China: 160 muertos y más de 700 desaparecidos. 

La tragedia provocada por las inundaciones y los deslizamientos en la frontera entre Nepal y China dejó al menos 160 muertos y cientos de personas desaparecidas. El balance registra 157 víctimas fatales en Nepal y tres en el Tíbet.

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Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra registrados en la frontera entre Nepal y China dejaron al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos o incomunicados .

De acuerdo con el último balance, 157 personas fallecieron en Nepal y otras tres en el Tíbet chino . Los equipos de emergencia continúan con las tareas de búsqueda , mientras las autoridades no descartan que la cifra de víctimas siga aumentando .

El distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet , fue una de las zonas más afectadas. La crecida destruyó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas . Las autoridades aún no completaron la identificación de los cuerpos encontrados y continúan evaluando la cantidad de víctimas y los daños provocados por el desastre.

La avenida de agua irrumpió cerca de las 9:15, hora local, en el río Bhote Koshi desde el territorio tibetano y golpeó con fuerza a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Según las autoridades nepalíes, la crecida no fue provocada por las lluvias y aún no se estableció su origen. Entre las posibilidades analizadas figura la ruptura o el desborde de un lago glaciar en el Tíbet.

Las autoridades activaron un amplio operativo de búsqueda y rescate tras la emergencia y movilizaron a los cuerpos de seguridad hacia las zonas afectadas. Los equipos también trabajan para determinar el impacto de la inundación sobre las poblaciones y la infraestructura.

TRÁGICO DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN NEPAL. pic.twitter.com/JmH1Csw0cf — Real Time (@RealTimeRating) August 26, 2026

Desde Katmandú, efectivos de la Fuerza Armada de Policía fueron trasladados en helicóptero a Rasuwa para reforzar las tareas.

La Policía nepalí recuperó 157 cuerpos y continúa con las tareas de identificación. Al mismo tiempo, la autoridad nacional de gestión de desastres contabilizó 384 personas sin contacto, entre ellas 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepalíes.

El listado incluye además 44 militares, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de proyectos de energía.

En el lado chino de la frontera, el condado tibetano de Gyirong reportó tres fallecidos y 265 desaparecidos luego de un deslizamiento que alcanzó el área. Las autoridades todavía evaluaban el número total de víctimas y heridos. El fenómeno también dejó carreteras, comunicaciones y suministro eléctrico interrumpidos.

Frontera Nepal - China: las razones de las inundaciones

Los daños provocados por la inundación complicaron las tareas de rescate, especialmente por las dificultades para acceder a las zonas afectadas. Al menos 80 puentes fueron dañados en Nepal, incluidos 35 vehiculares y 45 colgantes, mientras que unos 40 kilómetros de rutas quedaron inutilizados. En algunos sectores, el nivel del agua impedía incluso que los helicópteros pudieran aterrizar.

Las autoridades todavía investigan el origen de la crecida, pero las primeras hipótesis apuntan a un fenómeno de alta montaña. El ministro de Exteriores nepalí, Shishir Khanal, explicó que un movimiento sísmico podría haber causado un desprendimiento que obstruyó un río y permitió que el agua se acumulara hasta producir una liberación súbita.

Los primeros análisis de expertos apuntaron al colapso de una parte del frente de un glaciar, que habría arrastrado rocas y sedimentos hacia el valle. El geólogo Vikram Gupta sostuvo que una porción considerable del frente glaciar se desprendió y cayó hacia la zona baja.

En tanto, el especialista Dan Shugar observó en las imágenes una marcada pérdida de nieve y una mayor exposición del hielo.

Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de una segunda crecida si persisten obstrucciones en la zona alta de la cuenca. Además, las condiciones inestables de la montaña mantienen el riesgo de nuevos deslizamientos. Ante esta situación, los habitantes de las riberas fueron instados a trasladarse a zonas más altas.

El desastre también impactó sobre la infraestructura energética, con unos 430 megavatios de capacidad hidroeléctrica y solar afectados. Los daños provocaron interrupciones y alteraciones en el suministro eléctrico de la región.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, aseguró que el Estado pondrá “todos sus medios y recursos” a disposición de las zonas afectadas. En China, el presidente Xi Jinping instruyó a las autoridades a priorizar la búsqueda de desaparecidos y el rescate de sobrevivientes.