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26 de agosto de 2026 - 10:08
Mundo.

Estados Unidos suspendió las citas para solicitar visas en todo el mundo

La medida del gobierno de Donald Trump alcanza las entrevistas para solicitar visas en las embajadas de Estados Unidos de todo el mundo.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
VISA de Estados Unidos.

VISA de Estados Unidos.

La Administración de Donald Trump suspendió las citas para solicitar visas en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo, en el marco de una nueva profundización de los controles migratorios.

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La medida fue confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, que explicó que responde a la puesta en marcha de una capacitación global para el personal consular.

El organismo no precisó cuánto tiempo durará la suspensión ni detalló su alcance, pero indicó que la formación apunta a reforzar los criterios utilizados para identificar a solicitantes que podrían depender de prestaciones públicas en Estados Unidos.

Reprograman entrevistas

La suspensión de las citas fue anticipada por el diario Financial Times, que informó que algunos solicitantes recibieron correos electrónicos en los que se les comunicó la reprogramación de sus entrevistas.

Las autoridades indicaron que las nuevas fechas serán informadas posteriormente.

El Departamento de Estado señaló que la capacitación busca garantizar que las solicitudes sean evaluadas de manera “exhaustiva y coherente”.

Donald Trump.

Donald Trump.

Estados Unidos revocará visas a solicitantes de asilo

En paralelo, el Gobierno estadounidense anunció que trabaja en la revocación de visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo en el país.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que el organismo trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a personas que ingresaron a Estados Unidos con visas de corta estadía y posteriormente solicitaron asilo.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación”, afirmó Pigott.

La Casa Blanca señaló en X que hasta 200.000 visas podrían verse afectadas y calificó la medida como la mayor revocación masiva de visas de la historia.

Trump endurece su política migratoria

Las nuevas medidas forman parte de la política migratoria que Donald Trump profundizó durante su segundo mandato.

Además de las acciones contra la inmigración irregular, el Gobierno implementó restricciones sobre visas, permisos de residencia y solicitudes de ingreso legal.

Entre los argumentos utilizados por la administración estadounidense aparece la necesidad de reforzar la seguridad interna y evitar que personas que ingresaron bajo determinadas categorías migratorias permanezcan en el país mediante mecanismos que, según Washington, contradicen el propósito original de sus visas.

Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Una medida que también enfrenta obstáculos judiciales

La ofensiva migratoria del Gobierno de Trump también encontró límites en los tribunales estadounidenses.

El viernes pasado, un juez anuló una política que había suspendido la expedición de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido sus competencias legales.

Organizaciones de derechos humanos cuestionaron las políticas migratorias de la administración y las calificaron de discriminatorias. También expresaron preocupación por posibles restricciones a la libertad de expresión y al debido proceso, además de advertir sobre denuncias de perfiles raciales.

También hay restricciones para la inmigración legal

Las nuevas medidas no se limitan a quienes intentan ingresar de manera irregular a Estados Unidos.

Durante los últimos meses, la administración también aplicó restricciones a distintos mecanismos de inmigración legal, entre ellas aumentos de tasas para determinados visados de trabajo.

De esta manera, la suspensión de citas consulares y el endurecimiento de los controles se suman a una política migratoria que alcanza tanto a quienes buscan ingresar irregularmente como a quienes pretenden hacerlo mediante los canales legales establecidos por Estados Unidos.

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