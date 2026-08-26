Inundaciones devastadoras en el Himalaya: al menos 31 muertos y cientos de desaparecidos

Inundaciones repentinas ocurridas en las proximidades de la frontera entre China y Nepal dejaron al menos 17 muertos , mientras continúan las tareas de búsqueda de numerosas personas cuyo paradero todavía se desconoce, informaron autoridades policiales de la provincia nepalí de Bagmati .

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Las autoridades advierten que el número de víctimas podría seguir aumentando , debido a que cientos de personas continúan desaparecidas , entre ellas ciudadanos extranjeros provenientes de distintos países. Las autoridades de China mantienen la preocupación ante la posibilidad de que el desastre haya provocado una elevada cantidad de víctimas .

Mientras continúan las tareas de búsqueda, helicópteros sobrevuelan el área afectada para localizar a posibles sobrevivientes, aunque en determinados sectores la acumulación de agua impide realizar aterrizajes. Por el momento, todavía no se establecieron las causas que provocaron la inundación .

NEPAL: varias aldeas fueron arrasadas por una inundación repentina de gran magnitud en una región fronteriza con el Tíbet. Carreteras, puentes y proyectos de energía resultaron dañados en toda la zona del Himalaya. pic.twitter.com/zAul1PK5TB

Unos 60 trabajadores que participaban de las obras de una central hidroeléctrica en el norte de Nepal permanecen desaparecidos luego de las repentinas inundaciones que afectaron la zona, de acuerdo con información difundida por medios estatales del país.

Según la agencia nacional de noticias RSS, los empleados se encontraban en el complejo hidroeléctrico Langtang Khola, una obra de 20 MW situada en el municipio de Rasuwa, en las cercanías de la frontera con China.

El río Bhotekoshi se desbordó en Nepal tras una avalancha, destruyendo aldeas, proyectos hidroeléctricos y carreteras.



Hasta el momento se reportan al menos 8 personas fallecidas y 384 turistas desaparecidos.



Por el momento, las autoridades evalúan daños materiales… pic.twitter.com/vZuVzq19f1 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 26, 2026

La agencia informó que, al momento del desastre, la obra se encontraba realizando tareas de hormigonado en el interior de un túnel. Las repentinas inundaciones provocaron importantes destrozos en las instalaciones del proyecto.

El municipio de Rasuwa concentra diversas iniciativas destinadas a la generación de energía hidroeléctrica, que aprovechan el caudal de los numerosos ríos que atraviesan la región.

Cientos de turistas desaparecidos

Un primer relevamiento de las autoridades turísticas de Nepal indicó que alrededor de 400 personas permanecen desaparecidas luego de la inundación repentina de gran magnitud que afectó al país. Entre los damnificados se encuentran numerosos turistas y ciudadanos extranjeros.

“Un registro preliminar, recopilado a partir de la información de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros —incluidos 291 extranjeros y 93 nepalíes— reportados como desaparecidos en las zonas afectadas”, indicó la junta de turismo de Nepal en un comunicado a través de X.

Entre los extranjeros cuyo paradero todavía se desconoce hay turistas de India, Australia, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y Malasia.

La Junta de Turismo de Nepal aclaró que el listado continúa en proceso de verificación, mediante consultas con agencias de viajes, guías, autoridades de la zona y organismos de seguridad.

Dificultades para los rescates

Las tareas de rescate aéreo permanecen limitadas en las localidades de Syapru Besi y Timure, en el norte de Nepal, debido al elevado nivel del agua. Según explicó el portavoz del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet, los helicópteros deberán esperar hasta que el caudal descienda para poder aterrizar, informó Reuters.

En paralelo, el Ejército de Nepal difundió imágenes en X en las que se observa a un helicóptero recorriendo desde el aire una zona alta y cubierta de barro, mientras debajo avanzan las aguas turbulentas de la inundación. El registro evidencia el despliegue de operativos de búsqueda y rescate en la región montañosa de Rasuwa.

Otros registros difundidos desde la zona afectada muestran a personal de emergencia evacuando a personas heridas, quienes son trasladadas en camillas hasta un helicóptero y un vehículo preparado para circular por terrenos difíciles.

Por su parte, el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, confirmó que efectivos de la Policía y el Ejército fueron incorporados al operativo desplegado para asistir a los afectados y participar de las tareas de rescate, según Reuters.

“Se han dado instrucciones… para trasladar a las personas que viven en las zonas bajas a lugares más seguros”, aseguró. “Se aconseja a quienes se encuentran cerca del río que extremen las precauciones y permanezcan alerta”.

La Cruz Roja puso en marcha un operativo de emergencia para asistir a las comunidades afectadas por la inundación repentina registrada en el municipio de Rasuwa, en Nepal. El despliegue incluye el envío de equipos y provisiones de ayuda humanitaria, según informó la oficina regional de la organización.

URGENTE



Una inundación repentina arrasó con varias casas en Himalayana, Nepal. Además, varias carreteras, puentes y proyectos hidroeléctricos fueron afectados.

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A través de su cuenta en X, la oficina de la Cruz Roja para Asia-Pacífico pidió a los habitantes de las zonas afectadas que extremen las precauciones y respeten las indicaciones de las autoridades. El mensaje estuvo acompañado por un video que muestra la fuerza del agua al destruir un edificio.

La organización detalló que su representación en Nepal ya activó los equipos de respuesta, convocó a voluntarios y envió personal de emergencia junto con insumos destinados a brindar asistencia humanitaria. Además, la Federación Internacional de la Cruz Roja, que coordina su labor con las organizaciones nacionales durante las emergencias, manifestó su disposición a colaborar con las tareas de asistencia y respuesta frente al desastre.

Afectaciones en el Tíbet

China desplegó distintos organismos de emergencia para hacer frente a la situación generada por el desastre, que también alcanzó al Tíbet. Según medios oficiales del país, las máximas autoridades chinas comenzaron a coordinar las acciones de respuesta pocas horas después del episodio, lo que da cuenta de la magnitud que podría haber alcanzado el impacto.

La estatal Xinhua informó que el presidente chino Xi Jinping, cerca de las 15:30 horas de Beijing, pidió reforzar las tareas de búsqueda y rescate, trasladar a las personas afectadas hacia zonas seguras y mantenerse atentos ante posibles “desastres secundarios”.

Inundación súbita en Rasuwa

Una avalancha de agua barrió de golpe Timure y Syaprubesi cerca de la frontera con Tíbet, arrastrando casas, puentes y el patio de aduanas con más de 250 vehículos. Al menos siete u ocho muertos confirmados y decenas de desaparecidos, entre ellos… — ULTI (@ULTIMAHORAENX) August 26, 2026

Aunque Xi suele pronunciarse frente a emergencias naturales y otros episodios de gravedad, este tipo de intervenciones generalmente ocurre una vez superada la etapa inicial de respuesta, por lo que su rápida reacción en esta ocasión resulta significativa.

Los medios oficiales de China indicaron además que el primer ministro Li Qiang ordenó a distintos organismos del Gobierno central involucrarse en la respuesta, mientras que el viceprimer ministro Zhang Guoqing viajó al Tíbet para asumir la coordinación de los trabajos de rescate, informó Xinhua.

Los organismos encargados de la asistencia y la respuesta ante emergencias preparaban el envío de 30.000 elementos pertenecientes a las reservas nacionales de ayuda para colaborar con los afectados en el Tíbet, informó la cadena estatal china CCTV.