Hallan con vida a dos trabajadores tras diez días atrapados en un túnel de Nepal

Dos trabajadores fueron hallados con vida este viernes dentro de un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A , en Nepal , después de permanecer atrapados durante diez días como consecuencia de las riadas que provocaron graves daños en la región.

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Los operarios fueron encontrados por efectivos del Ejército y la Policía y, luego de ser trasladados fuera de la instalación, afirmaron que aún habría otras personas con vida en el interior del complejo.

El portavoz del Ejército de Nepal, Raja Ram Basnet , confirmó que los trabajadores rescatados son Sanjay Sah, capataz mecánico, y Kabir Maharjan, supervisor mecánico . Ambos pudieron ser sacados del lugar luego de que los equipos de emergencia consiguieran avanzar hacia el interior del túnel. Mientras tanto, el operativo de rescate continúa con el objetivo de localizar y poner a salvo a otros trabajadores que todavía permanecen atrapados.

[INTERNACIONALES] Milagro en Nepal: después de 10 días atrapados bajo los escombros, rescataron con vida a dos trabajadores, y podría haber más sobrevivientes. https://t.co/lcgRDcxrTC pic.twitter.com/M3uxEe9RKT

Los trabajadores fueron encontrados a aproximadamente 170 metros de profundidad dentro del túnel . Kabir Maharjan permanece en estado crítico y fue trasladado a un hospital militar de Katmandú, donde recibe atención en cuidados intensivos. El hombre presenta hipotermia leve y un marcado agotamiento en las manos y los pies , extremidades que todavía no puede mover con normalidad.

En cuanto a Sanjay Sah, su condición es estable. De acuerdo con el Ejército nepalí, los primeros controles médicos arrojaron parámetros dentro de los valores normales, aunque permanecerá bajo evaluación y será sometido a nuevos estudios.

Las señales que permitieron avanzar con el operativo

Antes de localizar a los trabajadores, los equipos de emergencia habían detectado voces provenientes del interior del túnel, una señal que llevó al Ejército y a la Policía Armada a reforzar el operativo para intentar alcanzar a las personas atrapadas.

Ram Neupane, diputado e ingeniero involucrado en las tareas de rescate, señaló que los equipos de emergencia habían conseguido incluso mantener un breve contacto con los trabajadores que permanecían atrapados.

“El equipo de rescate ha recibido información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada han entrado en el túnel y han intensificado la operación", escribió Neupane en Facebook.

De acuerdo con el diputado, los rescatistas dirigieron un mensaje hacia el interior del túnel: “no tengan miedo, estamos rescatándolos”. Desde allí, las personas atrapadas respondieron con un breve "de acuerdo”.

Amir Maharjan, hermano de Kabir, contó que la familia recibió con gran felicidad la confirmación del rescate y describió como un “milagro" el hecho de que su familiar haya logrado ser hallado con vida.

Continúa la búsqueda de otros sobrevivientes

Los datos preliminares reunidos por la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal señalaban que 42 trabajadores y empleados permanecían atrapados en las instalaciones subterráneas de la central, perteneciente a un proyecto con una capacidad de 60 megavatios.

La central hidroeléctrica Trishuli 3A se encuentra en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, sobre el corredor del río Trishuli. Se trata de una de las áreas que sufrió mayores consecuencias por las riadas del pasado 26 de agosto.

Desde hace varios días, los equipos de emergencia mantienen desplegadas las tareas de búsqueda en distintas centrales hidroeléctricas de la región. Allí, cientos de trabajadores continúan sin ser encontrados y existe la posibilidad de que algunos hayan quedado atrapados dentro de túneles obstruidos por barro y escombros.

El rescate con vida de Sah y Maharjan, ocurrido en el décimo día después de la catástrofe, renueva las expectativas de que pueda haber más personas sobrevivientes bajo tierra. Mientras tanto, los equipos de emergencia siguen trabajando para abrirse paso por el túnel de Trishuli 3A.

"No podía simplemente huir solo": qué dijo uno de los sobrevivientes

Sanjay Sah, uno de los dos operarios que fueron rescatados con vida este viernes después de permanecer diez días atrapado en el túnel de una central hidroeléctrica afectada por las riadas en Nepal, relató que logró mantenerse con vida rezando y gritando para establecer contacto con otros trabajadores.

En sus primeras palabras luego de ser evacuado, Sah contó que no pudo aprovechar una posibilidad de escapar, ya que decidió quedarse en la sala de control para advertir a sus compañeros sobre la situación.

"Mi responsabilidad era salvar la vida de todos", afirmó el trabajador, quien contó que durante los diez días que permaneció bajo tierra se mantuvo rezando y que, en distintos momentos, pudo escuchar las voces de otras personas que también se encontraban atrapadas.

"Les dije a todos que había ocurrido un accidente en la presa principal y les pedí que escaparan. Para cuando terminé de hacerlo, perdí mi oportunidad de salir. Al final, no pude escapar", relató Sah a integrantes del Ejército nepalí luego de haber sido rescatado. El trabajador explicó además: "No podía simplemente huir solo".

Durante los días que permaneció atrapado, el trabajador contó que consiguió comunicarse mediante gritos con otras personas que estaban en las inmediaciones. "Podíamos escucharlos cuando gritábamos y nos comunicábamos con la gente que estaba cerca", relató Sah, quien precisó que logró establecer este tipo de contacto con "tres o cuatro personas".