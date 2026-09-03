Uno de los países más felices reabrió sus visas de trabajo para argentinos: cómo aplicar.

Los argentinos de 18 a 30 años ya pueden solicitar la visa Working Holiday de Dinamarca, que permite residir en el país por hasta 12 meses, trabajar durante nueve y realizar estudios o cursos por un máximo de seis meses.

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Dinamarca reabrió el 1° de septiembre el cupo de visas Working Holiday para argentinos de entre 18 y 30 años . El permiso permite residir hasta 12 meses, trabajar durante un máximo de nueve y realizar estudios o capacitaciones por hasta seis meses.

La iniciativa ofrece 150 lugares por año para argentinos , divididos en dos etapas. La segunda instancia habilita las vacantes restantes para 2026 y los cupos se otorgan por orden de llegada . Por eso, es fundamental conseguir un turno y presentar la documentación a tiempo.

Para acceder al programa no es necesario tener un contrato de trabajo , un título universitario ni una profesión determinada. La visa tiene como objetivo principal recorrer y disfrutar de Dinamarca , y permite trabajar para cubrir parte de los gastos durante la estadía .

Dinamarca también se destaca por su nivel de felicidad. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, ocupa el tercer lugar del ranking mundial, detrás de Finlandia e Islandia. El estudio fue elaborado por la Universidad de Oxford junto con Gallup y la ONU, y ubicó a Argentina en el puesto 44.

La solicitud debe comenzar desde Argentina y exige realizar una presentación presencial en Buenos Aires. Estos son los pasos para completar el trámite:

Reservar un turno presencial en VFS Global Buenos Aires, el centro encargado de recibir la documentación.

Obtener el número de identificación del caso.

Abonar las tasas correspondientes.

Completar y firmar el formulario WH1.

Presentar el pasaporte, los comprobantes de pago y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

Registrar los datos biométricos durante la cita, incluyendo fotografía y huellas dactilares.

Completar el expediente ante el Servicio Danés de Inmigración y de Integración Internacional (SIRI).

La gestión es personal y debe realizarse desde territorio argentino. Las solicitudes presentadas desde otros países pueden ser rechazadas.

Para acceder a la visa Working Holiday para Dinamarca, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadanos argentinos y residir habitualmente en el país.

Tener entre 18 y 30 años al momento de presentar la solicitud. Quienes ya cumplieron 31 años no pueden aplicar.

Contar con un pasaporte vigente por al menos 15 meses después de la fecha prevista de salida.

No haber utilizado anteriormente esta categoría migratoria para Dinamarca.

No viajar acompañado de hijos ni familiares a cargo.

Acreditar 15.000 coronas danesas de fondos propios, equivalentes a aproximadamente USD 2.300.

Contar con un seguro médico que cubra toda la estadía, incluida la hospitalización.

Tener un pasaje de regreso a la Argentina o demostrar que se cuenta con el dinero suficiente para comprarlo.

Qué trabajos pueden conseguir los argentinos en Dinamarca

La visa permite acceder a trabajos temporales en hoteles, restaurantes, cocinas, servicios de limpieza y actividades agrícolas, entre otros rubros. La disponibilidad varía según la época del año.

La demanda laboral varía según la temporada: en verano crecen las oportunidades en turismo y gastronomía, mientras que hacia fin de año aumentan las búsquedas para cocina, limpieza y empaquetado.

No es necesario conseguir trabajo antes de viajar. Los argentinos que obtengan la Working Holiday pueden ingresar a Dinamarca sin contrato laboral y comenzar la búsqueda de empleo al llegar, dentro de las condiciones establecidas.