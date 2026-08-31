De Valle Grande al mundo: el jujeño que llevó su arte a casi 20 países

El artista jujeño Tiziano Cruz volvió a Jujuy después de años marcados por viajes, espectáculos, conferencias y proyectos que lo llevaron a recorrer cerca de 20 países. Nacido en Valle Grande, mantiene un fuerte vínculo con su territorio mientras desarrolla una carrera internacional ligada al teatro, las artes escénicas y el trabajo comunitario.

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“Estuve casi por 20 países, ciudades mucho más, por supuesto”, contó durante su visita a Canal 4. Entre los destinos que más lo sorprendieron mencionó Lituania, Finlandia y Canadá, lugares a los que nunca imaginó llegar cuando comenzaba a pensar su futuro desde el interior jujeño.

“Yo nunca pensé que una persona que viene de Jujuy, de Valle Grande encima, pudiera llegar a esos lugares y a una cultura totalmente diferente a la nuestra”, sostuvo.

Cruz explicó que viajar siempre estuvo entre sus objetivos, aunque aseguró que no imaginaba alcanzar el recorrido que finalmente construyó.

Desde hace más de cinco años desarrolla espectáculos, performances y conferencias en teatros, museos y diferentes instituciones. Su trabajo combina arte y comunidad, con especial interés en las migraciones, las identidades y las poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos.

En cada destino también busca hablar de su lugar de origen. “Al norte de la Argentina hay una provincia que se llama Jujuy, que yo siempre digo que es donde empieza o donde termina Argentina, dependiendo de cómo lo miremos”, expresó.

Para el artista, su recorrido no consiste únicamente en contar una experiencia personal, sino también en mostrar la realidad de la comunidad de Valle Grande y de las Yungas jujeñas.

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Su papá, las flores de lana y el camino de regreso a casa

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Cruz habló de su padre, quien vive en la región y se convirtió, según definió entre risas, en su “primer productor”.

Recordó que, antes de uno de sus primeros viajes a Europa, su padre le entregó una bolsa con flores de lana utilizadas tradicionalmente durante la marcada de los animales.

Según explicó, esas flores se colocan en los animales y van quedando entre las ramas cuando regresan al monte, formando simbólicamente un camino para que puedan volver.

“Mi papá vino con una bolsa llena de flores, con la idea de que nunca me olvide de cómo volver a mi casa”, recordó.

A pesar de que su hijo recorre diferentes lugares del mundo, su padre nunca quiso acompañarlo en esos viajes. Cuando Cruz le propone hacerlo, la respuesta suele ser otra: prefiere que él vuelva a Valle Grande.

El orgullo de un padre en Valle Grande

Cruz también contó una particular costumbre de su padre cuando llegan turistas al pueblo. Les pregunta si conocen a Tiziano Cruz y, cuando responden que no, les cuenta que tiene un hijo que viaja por distintos países trabajando como artista.

Si los visitantes dudan de la historia, al día siguiente aparece con recortes de diarios y publicaciones sobre la trayectoria de su hijo.

“Este es mi hijo”, les dice.

Según Cruz, después muchos de esos turistas terminan contactándolo a través de las redes sociales para contarle que conocieron a su padre y que les habló de él.

“No sé si toma dimensión. Solo sé que es un papá que tengo la suerte de que pueda vivir esta experiencia conmigo de la mejor manera”, expresó.

El próximo desafío: dirigir en Francia

Mientras continúa realizando giras con sus espectáculos, Cruz ya tiene importantes proyectos confirmados en Europa.

Uno de ellos será en Estrasburgo, Francia, donde fue invitado a dirigir una obra para un teatro nacional. Será la primera vez que estará al frente de un espectáculo fuera de Argentina y trabajará con un elenco francés.

“Va a ser el primer espectáculo que dirijo fuera de Argentina”, destacó.

Además, anticipó que tiene otro proyecto previsto para septiembre del próximo año en Suiza y que continuará viajando con las producciones que ya forman parte de su trayectoria.

De Valle Grande a escenarios internacionales, Cruz sostiene que cada viaje también funciona como una oportunidad para hablar de Jujuy, de sus pueblos y de las historias que habitualmente permanecen lejos de los grandes centros culturales.