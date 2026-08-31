Un preceptor denunció golpes y amenazas de alumnos en Abra Pampa

La Justicia de Jujuy investiga la denuncia realizada por un preceptor de 41 años de un colegio secundario de Abra Pampa , quien manifestó haber sido interceptado, golpeado y amenazado por al menos tres estudiantes de la misma institución cuando regresaba a su domicilio después de finalizar su jornada laboral.

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La presentación fue realizada el viernes ante la Seccional N°16 y las actuaciones quedaron inicialmente encuadradas como lesiones leves y amenazas de muerte . Dos de los jóvenes señalados tienen 17 años, motivo por el cual también intervino el Juzgado de Menores.

Siempre de acuerdo con la denuncia del trabajador, el episodio ocurrió cuando se dirigía hacia la vivienda que alquila en la ciudad puneña. En ese trayecto habría sido interceptado por al menos tres alumnos de entre 17 y 18 años , quienes presuntamente lo atacaron con golpes de puño y patadas.

El preceptor sostuvo que, antes de retirarse, los jóvenes también lo habrían amenazado. Entre las expresiones incorporadas a la denuncia figura: “Cuídese profe, no se haga el canchero” , además de una amenaza de muerte. El hombre manifestó ante la Policía que desconocía qué habría motivado el ataque .

“Cuídese profe, no se haga el canchero” “Cuídese profe, no se haga el canchero”

Fue examinado en el hospital de Abra Pampa

Después de realizar la denuncia, el trabajador fue trasladado a la guardia del hospital local para constatar las lesiones que presentaba. La información disponible hasta el momento indica que la causa fue iniciada por lesiones leves y amenazas. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación.

Dos de los estudiantes señalados son menores

De los tres jóvenes mencionados en la denuncia, dos tienen 17 años, por lo que se dio intervención al Juzgado de Menores. Los estudiantes señalados ya habrían sido identificados y los investigadores buscan ahora corroborar el relato del denunciante, reunir testimonios y establecer cómo se produjo el episodio. Por tratarse de una investigación en curso, todavía resta determinar judicialmente las responsabilidades de las personas involucradas.

El preceptor habló de situaciones conflictivas en la escuela

En su presentación, el trabajador también manifestó que los alumnos a los que señaló serían protagonistas de situaciones conflictivas dentro del establecimiento educativo y que generarían temor entre integrantes de la comunidad escolar. Ese punto forma parte de su declaración y deberá ser corroborado durante la investigación.

Las actuaciones complementarias continúan a cargo de la Seccional N°16 de Abra Pampa, mientras se esperan nuevas disposiciones judiciales.