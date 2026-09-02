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2 de septiembre de 2026 - 07:03
Mundo.

Alemania: una oveja se escapó de su casa y terminó viajando en colectivo

La oveja llegó a una terminal, subió a un colectivo y fue encontrada por el personal de limpieza. El insólito viaje quedó registrado en imágenes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una oveja se escapó de su casa y terminó viajando en colectivo.

Una oveja se escapó de su casa y terminó viajando en colectivo.

Los episodios protagonizados por animales en medios de transporte continúan generando sorpresa y repercusión en las redes sociales. Esta vez, la protagonista fue una oveja que había escapado de la finca donde vivía y que terminó protagonizando una situación insólita al subir por su cuenta a un colectivo urbano que estaba por iniciar su recorrido.

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El hecho tuvo lugar en Langenhagen, una localidad situada en las inmediaciones de Hannover, en el norte de Alemania. Después de abandonar la propiedad, el animal avanzó hasta un sector utilizado para las maniobras de los autobuses y aprovechó que una de las unidades tenía las puertas abiertas para entrar en su interior.

En lugar de reaccionar con miedo o violencia, el animal se mostró sorprendentemente sereno. La oveja avanzó por el interior del colectivo sin generar inconvenientes y continuó dentro de la unidad mientras el conductor trataba de encontrar la manera de hacerla bajar.

La situación incluso se prolongó hasta el momento en que el vehículo ingresó al lavadero de la empresa, donde el animal permaneció a bordo y despertó la sorpresa de los trabajadores encargados de la limpieza.

Cómo terminó la situación de la oveja

Como la oveja continuaba dentro del colectivo y no había manera de lograr que abandonara la unidad, los responsables del servicio de transporte decidieron pedir asistencia a la policía para poder solucionar el insólito episodio.

Tras realizar las averiguaciones correspondientes, los agentes locales consiguieron localizar al dueño del animal. Finalmente, pudieron retirar a la oveja del lugar y llevarla de regreso a su corral en buen estado y sin lesiones.

La peculiar historia también llamó la atención en las redes sociales, donde numerosos usuarios remarcaron la calma con la que el animal se comportó durante su recorrido por las instalaciones.

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