Mica Rivas, la actriz jujeña que participó de una película con Luisana Lopilato

La actriz jujeña Mica Rivas dio un importante paso en su carrera al formar parte de “Pepita, la pistolera” , la película dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Luisana Lopilato, que se estrenó este jueves 3 de septiembre en los cines argentinos.

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En diálogo con Arriba Jujuy, la joven contó cómo fue el proceso que comenzó con un inesperado mensaje para participar de un casting y terminó llevándola a compartir rodaje y camarín con algunas de las figuras más reconocidas del cine argentino.

“Fue una locura. Me acuerdo del día que me llegó el mensaje diciéndome que querían que hiciera un casting para una película” “Fue una locura. Me acuerdo del día que me llegó el mensaje diciéndome que querían que hiciera un casting para una película”

La propuesta tenía varios elementos que la sorprendieron: era una producción dirigida por Lucía Puenzo , una cineasta cuyo trabajo ya conocía y admiraba, y tendría a Luisana Lopilato como protagonista.

El casting que le abrió una nueva puerta

Hasta ese momento, Mica había realizado principalmente pruebas para publicidades y producciones de menor escala. Por eso, entendió que estaba frente a una oportunidad diferente.

Para prepararse recurrió a una coach actoral, trabajó las escenas y se filmó en reiteradas oportunidades para analizar cada detalle de su interpretación.

“Le dije: ‘Necesito romperla en este casting’. Sabía que tenía una oportunidad enorme y necesitaba dar lo mejor” “Le dije: ‘Necesito romperla en este casting’. Sabía que tenía una oportunidad enorme y necesitaba dar lo mejor”

Luego de enviar las primeras escenas recibió una nueva devolución: a la directora le había gustado su trabajo y querían verla en otra instancia, esta vez bailando.

Rivas volvió a preparar especialmente la prueba y continuó avanzando hasta quedar seleccionada para formar parte de la película.

En el film interpreta a una de las jóvenes vinculadas al espacio nocturno que abre el personaje de Pepita, papel central que encarna Lopilato.

“Pepita, la pistolera” está inspirada en la historia de Margarita Di Tullio y reconstruye una etapa de su vida en la Mar del Plata de los años 80.

Cómo fue trabajar con Luisana Lopilato

Uno de los momentos que más marcaron a la actriz jujeña fue compartir escenas y jornadas de rodaje con Lopilato.

Mica destacó especialmente la forma de trabajar de la protagonista y el trato que mantenía con quienes formaban parte de la producción.

“Es muy profesional, estaba muy concentrada todo el tiempo en el rodaje. Pero te hablaba normalmente, te preguntaba cómo estabas o si podías caminar bien con los zapatos” “Es muy profesional, estaba muy concentrada todo el tiempo en el rodaje. Pero te hablaba normalmente, te preguntaba cómo estabas o si podías caminar bien con los zapatos”

También recordó la sorpresa de encontrarse junto a ella durante los momentos de maquillaje y preparación. “Yo estaba sentada al lado de Luisana y la escuchaba conversar. Se llevaba bien con todos: con maquillaje, con vestuario, con todo el equipo”, señaló.

Para Rivas, la experiencia también significó atravesar una barrera que suele presentarse para actores y actrices del interior que buscan acceder a producciones de mayor escala.

La jujeña destacó que en la provincia existe una importante generación de profesionales vinculados al sector audiovisual y consideró que cada vez aparecen más oportunidades para mostrar ese talento.

Su participación en “Pepita, la pistolera” marca ahora un nuevo capítulo en ese recorrido: desde Jujuy hasta un set de alcance nacional, compartiendo escenas con figuras de primer nivel y sumando una experiencia clave para continuar construyendo su carrera.