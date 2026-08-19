Fuerte choque en Buenos Aires: un colectivo terminó sobre el separador de la General Paz

Un colectivo perteneciente a la línea 108 , que en ese momento transitaba sin pasajeros , quedó involucrado en un fuerte choque con un auto sobre la avenida General Paz , a la altura de Juan Bautista Alberdi , en el barrio porteño de Mataderos .

El choque dejó al chofer del colectivo con heridas, mientras que la unidad terminó sobre el separador de hormigón de la autopista. Además, las cinco personas que viajaban en el automóvil también resultaron afectadas por la colisión.

A raíz del accidente, la circulación permanece interrumpida en ambos sentidos desde hace casi cuatro horas . En el lugar se implementó un operativo vial para desviar el tránsito y evitar que otros vehículos ingresen al sector.

CORTE TOTAL Y CAOS EN LA GENERAL PAZ: UN COLECTIVO CHOCÓ CONTRA UN AUTO Y QUEDÓ COLGADO Un colectivo de la línea 108 protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este miércoles en la avenida General Paz, donde quedó suspendido sobre el muro de contención que divide… pic.twitter.com/iWbtsKb1zt

El episodio se registró durante la mañana , poco después de las 5 , cuando el colectivo de transporte público, que se desplazaba fuera de servicio rumbo al Río de la Plata , terminó chocando contra un auto particular . Por ahora, las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la colisión.

A raíz de la colisión, el colectivo terminó sobre la barrera de seguridad que separa las calzadas con dirección al Río de la Plata de las que avanzan hacia el Riachuelo. La violencia del impacto fue tal que una parte del separador central de hormigón se desprendió y quedó dañada por el choque.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el operativo y trasladó al Hospital Santojanni a tres hombres: dos de 47 años y otro de 30, todos con politraumatismos producto del accidente.

Tres hombres fueron trasladados al Santojanni

Además, dos mujeres mayores de edad recibieron asistencia a través de su ART. Una de ellas fue derivada a un centro médico, mientras que la otra no aceptó ser trasladada, según indicaron fuentes del SAME. Por su parte, una mujer de 51 años, también con politraumatismos, fue llevada en una unidad de ACUDIR.

En el lugar se desplegó un operativo conjunto con la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de AUSA y Bomberos, quienes coordinan las tareas necesarias para retirar el colectivo de la autopista. Está previsto que una grúa de gran porte se encargue de remover la unidad, mientras la circulación se mantiene por las calles colectoras, con importantes demoras para los conductores.

A raíz del accidente, la avenida General Paz presenta circulación prácticamente detenida hacia el Río de la Plata, mientras que la calzada en dirección al Riachuelo permanece completamente cerrada a la altura del siniestro.

Desvíos y demoras mientras avanza la investigación

Los vehículos que avanzan hacia el norte son desviados por Juan Bautista Alberdi, aunque las autoridades aconsejan salir de la autopista previamente, a la altura de avenida Eva Perón o avenida Roca. El choque genera fuertes demoras debido a que interrumpió el tránsito en un sector estratégico de la autopista.

La Policía de la Ciudad puso en marcha las tareas periciales destinadas a esclarecer cómo se produjo el choque. En la investigación interviene la Unidad de Flagrancia Sur, bajo la conducción de la doctora Tito, quien ordenó imputar al chofer del colectivo, de 47 años, por el delito de “lesiones” y someter a ambos conductores a controles de alcoholemia.