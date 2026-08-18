Calilegua: un obrero murió tras un choque entre una moto y una camioneta

Calilegua - El fatal accidente ocurrió cuando el trabajador salía de cumplir su jornada laboral y se dirigía hacia el barrio Papa Francisco.

Un obrero murió este martes por la mañana en un grave accidente de tránsito ocurrido en el acceso norte a Calilegua, luego de protagonizar una colisión entre la motocicleta en la que circulaba y una camioneta 4x4. La víctima había terminado su jornada laboral y se dirigía hacia su domicilio en el barrio Papa Francisco.

Según la información aportada por fuentes policiales, el trabajador se desplazaba en una motocicleta Guerrero Trip de 110 cilindradas cuando, por causas que todavía son materia de investigación, se produjo el impacto con el otro vehículo.

El trabajador volvía a su casa cuando ocurrió el choque El siniestro se registró durante la mañana en uno de los accesos a la localidad de Calilegua. El hombre había salido de trabajar y emprendía el regreso hacia su vivienda cuando ocurrió la tragedia. De acuerdo con los primeros datos, la motocicleta y una camioneta tipo 4x4 circulaban en el mismo sentido antes de que se produjera la colisión.

Tras conocerse el accidente, efectivos de la Seccional 42 de Calilegua y personal del SAME se trasladaron rápidamente hasta el sector.

Al arribar, encontraron al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica y con lesiones de extrema gravedad. Finalmente, los profesionales constataron que el trabajador había fallecido en el lugar. La zona permaneció parcialmente restringida mientras trabajaban los peritos encargados de establecer la mecánica del siniestro y recolectar los elementos necesarios para la investigación. Personal de la Policía de la Provincia realizó desvíos para ordenar la circulación mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. El tránsito pudo restablecerse pasadas las 9 de la mañana. Por el momento, se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias que provocaron el choque y las actuaciones judiciales que se dispondrán a partir del fatal episodio. Lo más importante Un obrero murió en un accidente en el acceso norte a Calilegua.

La víctima regresaba de trabajar y se dirigía al barrio Papa Francisco.

Circulaba en una motocicleta Guerrero Trip de 110 cc.

El otro vehículo involucrado era una camioneta 4x4.

La Policía y el SAME trabajaron en el lugar y el tránsito se normalizó después de las 9.

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