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19 de agosto de 2026 - 08:53
Tránsito.

Dos choques colapsaron el acceso sur en esta mañana de miércoles

Dos siniestros viales provocan importantes demoras en la Ruta Nacional 66, Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 1, en la zona del acceso sur a la ciudad.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Uno de los siniestros ocurrió en cercanías del ingreso a avenida Almirante Brown, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta. El conductor de la moto fue asistido por personal del SAME, mientras Criminalística trabaja sobre la Ruta Provincial N° 1, a metros de la rotonda.

El conductor de la motocicleta, circulaba solo y con casco; luego de la atención recibida por el SAME fue trasladado al Pablo Soria. A su vez, el conductor de auto, también circulaba solo. en los controles de alcoholemia, ambos conductores dieron negativo.

Choque sobre Ruta Nacional 66

Un nuevo accidente de tránsito complica la circulación sobre la Ruta Nacional 66, en dirección de Alto Comedero a la ciudad, donde colisionaron dos camionetas de mediano porte.

El choque involucró a una Renault Oroch y una Fiat blanca. De acuerdo con los primeros datos, la Oroch circulaba desde Alto Comedero y tendría como posible destino el norte provincial. En ese sentido, la camioneta blanca (Fiat) colisionó por la parte trasera a la camioneta roja. la investigación trabaja para determinar las causas de la colisión.

La Fiat era conducida por una mujer que viajaba sola. Tras el impacto, fue asistida por personal del SAME y presentaba golpes de carácter leve.

Como consecuencia del siniestro, el ingreso a San Salvador de Jujuy por Ruta 66 desde Alto Comedero permanece cortado.

Personal que trabaja en el lugar dispuso un desvío por la colectora para permitir el paso de los vehículos mientras continúan las tareas correspondientes.

La circulación en la zona presenta importantes demoras, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución.

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