Tres temas de Marcela Morelo que cambiaron nuestra vida

“No me lastimes”, “Una y otra vez” y “Luna Bonita” forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Marcela Morelo volvió sobre esos clásicos y los transformó junto a Soledad, La Delio Valdez, Luciano Pereyra y Roze, sin perder la esencia que los convirtió en canciones inolvidables.

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Hay canciones que pertenecen a un disco y otras que, con el paso del tiempo, terminan perteneciendo a la gente. Marcela Morelo construyó buena parte de su carrera con temas que atravesaron radios, reuniones familiares, viajes, fiestas, historias de amor y también despedidas. Casi tres décadas después de sus primeros grandes éxitos, la cantante decidió regresar a ese repertorio para mirarlo desde el presente.

El proyecto “La Morelo” propone precisamente ese recorrido: recuperar algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria y grabarlas nuevamente acompañada por artistas de distintas generaciones y géneros. El concepto también tiene una fuerte apuesta visual, con un estudio de televisión inspirado en los años 90 y la presencia de Juan Alberto Mateyko , uno de los conductores más ligados a aquella época de la televisión musical argentina.

Dentro de ese viaje aparecen tres canciones que resumen diferentes momentos de su historia: “No me lastimes” , “Una y otra vez” y “Luna Bonita” .

Marcela Morelo.

“No me lastimes”: el dolor de saber cuándo hay que soltar

Para encontrar el origen de “No me lastimes” hay que volver a 1997, cuando Marcela Morelo publicó Manantial, su primer álbum de estudio. El tema formaba parte de aquel disco junto a canciones que luego serían inseparables de su nombre, como “Corazón salvaje”, “La fuerza del engaño”, “Esperar por ti” y la propia “Manantial”.

En aquellos años, Morelo comenzaba a instalar una identidad musical muy particular. El pop convivía con percusiones, elementos latinos y una forma de cantar que podía pasar de la dulzura a la intensidad en pocos segundos. “No me lastimes” tenía justamente esa combinación: una melodía capaz de invitar al movimiento, aunque la historia que contaba estaba atravesada por el desamor.

La canción habla de ese momento incómodo en el que una relación todavía permanece cerca, aunque el amor ya no esté. Su protagonista intenta poner un límite frente a alguien que se acerca y se aleja, mientras comprende que debe seguir adelante. Esa contradicción entre una letra dolorosa y una música luminosa terminó convirtiéndose en una de las marcas del tema.

Casi tres décadas después, Morelo encontró una manera completamente diferente de volver a cantarla.

En octubre de 2025 presentó una nueva versión junto a Soledad y La Delio Valdez. Los arreglos llevaron definitivamente la canción hacia la cumbia orquestada: el sonido característico de La Delio se encontró con la potencia popular de Soledad y la voz de Morelo.

El resultado funciona como un puente entre épocas. La canción que nació en el pop latino de finales de los 90 ahora puede sonar en una pista de baile sin dejar atrás aquella historia de alguien que finalmente pide que no vuelvan a lastimarlo.

“Una y otra vez”: una canción sobre esperar al amor

Cuatro años después de Manantial, Marcela Morelo ya había dejado de ser una revelación. Para 2001, cuando publicó el álbum Tu boca, tenía un sonido reconocido y una colección de canciones instaladas en el público.

En ese disco apareció “Una y otra vez”, ubicada originalmente como la cuarta canción del álbum.

Si “No me lastimes” miraba al momento de abandonar una relación, “Una y otra vez” iba en la dirección contraria: hablaba de la ilusión de que una historia pudiera finalmente comenzar.

La canción está construida desde la espera. Su protagonista ofrece su amor sin esconderlo y confía en que, tarde o temprano, el otro descubrirá que ese sentimiento es verdadero. No hay ruptura ni reproches: hay paciencia, esperanza y una idea romántica que aparece constantemente en las composiciones de aquella primera etapa de Morelo.

También quedó asociado para siempre a una época particular del pop argentino. Comienzos de los 2000, radios FM, discos compactos, videoclips televisivos y canciones que podían permanecer meses sonando hasta transformarse en parte de la vida cotidiana.

Veinticinco años después de aquella grabación, Luciano Pereyra apareció como el compañero ideal para recuperarla. La nueva versión fue presentada en enero de 2026 y convirtió aquella declaración de amor original en un diálogo entre dos voces que crecieron dentro de la música popular argentina.

La elección tampoco resulta extraña. Morelo y Pereyra comparten una característica que explica buena parte de su permanencia: ambos construyeron carreras capaces de moverse entre el pop, la canción romántica y las raíces folclóricas sin quedar encerrados en un solo género.

Así, “Una y otra vez” volvió a sonar 25 años después sin necesidad de cambiar aquello que la hizo reconocible.

“Luna Bonita”: hablarle a la luna para entender el amor

Hay canciones cuyo título alcanza para recuperar inmediatamente una melodía. “Luna Bonita” es una de ellas.

El tema nació en 1999 y formó parte de Eclipse, el segundo álbum de estudio de Marcela Morelo. Dentro del disco ocupaba el segundo lugar, detrás de “Ponernos de acuerdo”, y fue uno de los temas elegidos para difundir aquel trabajo.

La historia es sencilla y, probablemente por eso, sobrevivió tan bien al paso de los años. Una mujer mira a la luna y le pregunta qué está sintiendo. Quiere saber si eso que le ocurre es realmente enamorarse. La luna se convierte así en confidente de sus dudas, sus deseos y también de ese miedo que aparece cuando alguien empieza a descubrir el amor.

Era una imagen completamente coherente con el universo musical que Morelo desarrollaba entonces: elementos de la naturaleza, sentimientos expresados sin demasiados rodeos y melodías diseñadas para ser recordadas.

En febrero de 2026, 27 años después de la versión original, Morelo volvió a publicar “Luna Bonita”, esta vez acompañada por Roze.

La colaboración es quizás uno de los ejemplos más claros de lo que busca todo el proyecto. Roze pertenece a otra generación y a un escenario musical completamente diferente al que vio nacer a Marcela Morelo. La nueva grabación acelera el pulso, incorpora una producción contemporánea y lleva el clásico hacia un terreno más bailable.

Sin embargo, el corazón de la canción permanece intacto: alguien todavía sigue mirando a la luna para preguntarle si se está enamorando.

Canciones que crecieron junto a su público

Regrabar un éxito siempre supone un riesgo. Cambiar demasiado puede borrar aquello que el público recuerda; cambiar demasiado poco puede convertir la nueva versión en una simple copia.

El proyecto de Marcela Morelo busca otro camino: utilizar las canciones originales como punto de encuentro.

Soledad y La Delio Valdez acercan “No me lastimes” a la cumbia; Luciano Pereyra convierte “Una y otra vez” en un encuentro de dos trayectorias; y Roze lleva “Luna Bonita” hacia una generación que probablemente ni siquiera había nacido cuando la canción comenzó a escucharse.

Todo ocurre además dentro de una escenografía deliberadamente nostálgica. El estudio televisivo de estética noventosa y la presencia de Juan Alberto Mateyko no funcionan únicamente como decoración: reconstruyen parte del ecosistema cultural en el que muchas de estas canciones se hicieron populares.

Marcela Morelo, entre la nostalgia y una nueva generación

Después de casi tres décadas de carrera, Morelo encontró en su propio repertorio una forma de hablarle al presente.

“No me lastimes”, “Una y otra vez” y “Luna Bonita” pertenecen a tres momentos diferentes, pero comparten algo: sobrevivieron a la época en la que fueron creadas. Pasaron del CD a las plataformas, de la radio al streaming y de una generación de oyentes a otra.

Ahora regresan con nuevas voces, ritmos y producciones.

Tal vez allí esté la explicación de por qué todavía funcionan. Cambió la manera de escuchar música, cambiaron los artistas y cambió el público. Pero seguimos enamorándonos, esperando que alguien nos quiera, tratando de dejar atrás una historia y, de vez en cuando, mirando la luna buscando alguna respuesta.