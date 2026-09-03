Marcela Morelo comienza su gira por todo el país y se presentará en Jujuy

Marcela Morelo

Marcela Morelo comienza su gira por todo el país presentando su nuevo álbum “La Morelo”, trabajo discográfico que continúa consolidando su lugar como un ícono del cancionero popular argentino después de más de 27 años de trayectoria.

El proyecto recorre su trayectoria acompañada por artistas reconocidos reversionando canciones como "No me lastimes" junto a La Delio Valdez y Soledad, una cumbia explosiva que fusiona las voces de tres de las intérpretes femeninas más importantes del país; "Una y otra vez" junto a Luciano Pereyra, a 25 años de su estreno original, esta pieza fundamental del pop argentino fue reinventada con una química y sensibilidad única entre ambos artistas; y "Luna Bonita", en colaboración con Roze, que fue lanzada originalmente a comienzos de los 2000 y ahora, 26 años después, la canción regresa con una energía renovada: conserva el espíritu romántico que la convirtió en un clásico y suma un pulso más actual y bailable.

La gira por todo el país promete acompañar este ambicioso álbum en el que la Morelo grabó nuevas versiones de sus grandes éxitos junto a figuras de primer nivel, logrando conectar diferentes géneros y generaciones a través de la canción. Todo el concepto musical, además, está acompañado de una estética visual adaptada a un estudio de televisión con estética vintage de los años 90, contando con la presencia del emblemático conductor Juan Alberto Mateyko.

Cuándo estará Marcela Morelo en Jujuy El show de Marcela Morelo en Jujuy, será el 20 de septiembre desde las 20 horas en el Centro Cultural Martín Fierro.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de norteticket.com -hacer click en este link-. Fechas de la gira de Marcela Morelo 19/9 Santiago del Estero

20/9 Jujuy

9/10 Córdoba

10/10 Rosario

24/10 Mendoza

25/10 San Juan

31/10 Mar del Plata

1/11 Olavarría

20/11 Junín

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