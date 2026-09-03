Experiencia Endeavor NOA llega a Jujuy: una jornada para conectar y aprender

Endeavor NOA tendrá una jornada de capacitación y networking en Jujuy

Jujuy será sede de una nueva edición de Experiencia Endeavor NOA , una jornada destinada a emprendedores, empresarios y personas que buscan transformar una idea en un proyecto o llevar un negocio existente a una nueva etapa de crecimiento. El encuentro será el 10 de septiembre en Ciudad Cultural y reunirá durante varias horas a referentes del ecosistema emprendedor.

Celeste Ballari, directora de Operaciones de Endeavor NOA, explicó que la propuesta combina historias inspiradoras, herramientas prácticas, mentorías y espacios de networking , con el objetivo de generar conexiones y nuevas oportunidades de negocio.

“Tenemos nueve horas de encuentro por delante, así que estamos con toda la expectativa”, señaló Ballari, quien destacó además la respuesta que viene teniendo la convocatoria en la región.

Uno de los aspectos centrales del encuentro es la diversidad de perfiles que pueden participar. No es necesario contar con una empresa consolidada ni con un emprendimiento en funcionamiento.

Según explicó Ballari, la experiencia está pensada tanto para quienes todavía buscan una oportunidad de mercado, como para personas que ya tienen una idea y necesitan validarla, emprendedores tecnológicos o proyectos que llevan años de recorrido y buscan nuevas herramientas para crecer.

También será una oportunidad para encontrar potenciales socios, conocer experiencias de otros emprendedores y generar vínculos que puedan acompañar el desarrollo de nuevos negocios.

“Hay personas que vienen a volver a crear esas redes, a encontrar herramientas u oportunidades que los lleven al siguiente nivel”, indicó.

La importancia de mantenerse conectado y actualizado

Para Ballari, una de las características que debe tener un emprendimiento que busca crecer es la capacidad de mantenerse en constante evolución.

La incorporación de nuevas tecnologías, los cambios en los mercados y la transformación de los hábitos de consumo obligan a los emprendedores a observar permanentemente lo que ocurre a su alrededor.

En ese escenario, destacó la importancia de participar de encuentros que permitan ampliar contactos y conocer otras experiencias. “Es muy importante estar constantemente conectado y actualizado”, sostuvo.

La directora de Endeavor NOA también remarcó la necesidad de pensar al Noroeste argentino como una región, generando conexiones entre emprendedores de distintas provincias y abriendo, al mismo tiempo, oportunidades hacia otros puntos del país.

Emprendedores jujeños compartirán sus experiencias

Durante la jornada habrá referentes de diferentes industrias y trayectorias, incluidos emprendedores jujeños que lograron proyectar sus negocios a nivel nacional.

Para Ballari, conocer esos casos permite que quienes están dando sus primeros pasos puedan identificarse con historias cercanas y comprender los distintos caminos que existen dentro del mundo emprendedor.

“Lo lindo que tiene esta experiencia es que uno se puede sentir representado por la diversidad que hay dentro de las charlas”, explicó.

La agenda contempla alrededor de 12 speakers, quienes compartirán experiencias, aprendizajes y herramientas vinculadas con la creación y el crecimiento de proyectos.

Charlas, networking, mentorías y talleres

La actividad comenzará a las 9.30 en Ciudad Cultural, por lo que desde la organización recomendaron llegar con anticipación.

Durante la mañana se desarrollarán las charlas inspiracionales, previstas aproximadamente hasta las 13. Posteriormente continuarán otras propuestas dentro del espacio de networking emprendedor.

En ese sector habrá diferentes dinámicas en las que participarán instituciones que acompañan a emprendedores de la provincia. Entre las actividades previstas se encuentran encuentros para intercambiar experiencias y espacios de Speed Mentoring con jóvenes empresarios jujeños.

Desde las 14 horas comenzarán además las mentorías y talleres.

La particularidad será que muchas actividades funcionarán de manera paralela, permitiendo que cada participante pueda organizar su jornada de acuerdo con sus intereses.

Una oportunidad para presentar proyectos y recibir devoluciones

Además de escuchar las exposiciones, Endeavor busca que los asistentes aprovechen el encuentro para acercarse a speakers, mentores y otros emprendedores.

Ballari recomendó concurrir con una estrategia clara: identificar qué temas interesan, con quién sería útil conversar y qué aspectos del proyecto se quieren trabajar.

“Me acerco, cuento de mí y me abro a recibir una retroalimentación del estado donde estoy”, señaló.

El objetivo es que cada participante pueda utilizar el encuentro no solamente para incorporar conocimientos, sino también para poner su proyecto sobre la mesa, recibir opiniones y generar nuevos vínculos.

Cómo inscribirse a Experiencia Endeavor NOA

Las personas interesadas pueden buscar “Experiencia Endeavor NOA” en internet para acceder a la información y al formulario de inscripción.

También pueden consultar las novedades a través de las redes sociales de Endeavor NOA, donde se publicará la agenda detallada con los horarios de las diferentes charlas, talleres y mentorías.

La jornada del 10 de septiembre en Ciudad Cultural buscará reunir así a distintos actores del ecosistema emprendedor del NOA en un mismo espacio, con una propuesta centrada en aprender, conectar personas y generar oportunidades para transformar y hacer crecer proyectos.