jueves 03 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2026 - 11:00
País.

Cuándo se regalan flores amarillas en Jujuy y cuál es el significado de esta tradición

La tradición de regalar flores amarillas crece año a año en Argentina. Pero muchos dudan cuándo es la fecha oficial. Te contamos los detalles.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
flores amarillas.jpg

En Argentina, las flores amarillas se regalan en dos fechas significativas: el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Te contamos los motivos de estos dos eventos.

Lee además
FNE 2026: Canal 4 transmitirá en exclusiva la elección departamental de Palpalá video
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en exclusiva la elección departamental de Palpalá
Endeavor NOA tendrá una jornada de capacitación y networking en Jujuy video
Jujuy.

Experiencia Endeavor NOA llega a Jujuy: una jornada para conectar y aprender

Cuándo se regalan flores amarillas en Argentina

En marzo

El 21 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, y esta tradición se ha popularizado gracias a la canción "Flores Amarillas" de la telenovela "Floricienta".

Este gesto se ha viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok, y simboliza amor, amistad y aprecio hacia los seres queridos. La entrega de flores amarillas en esta fecha también coincide con el equinoccio de primavera, lo que lo convierte en un momento simbólico para celebrar nuevos comienzos.

En septiembre

Por otro lado, el 21 de septiembre es el día de la primavera en el hemisferio sur. Similar a marzo, este día también se asocia con la entrega de flores amarillas, reforzando los mismos significados de amor y amistad. La tradición se ha consolidado como una forma de celebrar la llegada de la primavera y expresar sentimientos positivos.

Ambas fechas fueron influenciadas por la cultura popular y las redes sociales, convirtiendo el regalo de flores amarillas en un símbolo de alegría y conexión emocional.

Qué tipo de flores amarillas son las más populares para regalar en septiembre

  • Girasoles: Representan admiración y energía positiva, siendo una de las opciones más icónicas para esta fecha. Son ideales para transmitir alegría y esperanza.
  • Margaritas amarillas: Simbolizan pureza y nuevos comienzos, perfectas para celebrar la llegada de la primavera.
  • Orquídeas amarillas: Aunque son menos comunes, su belleza y simbolismo de fuerza interior las hacen una opción especial.
  • Narcisos amarillos: Asociados con renovación y esperanza, son un símbolo de alegría y energía.
  • Caléndulas: Conocidas por simbolizar calidez y creatividad, son una opción vibrante para regalar

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en exclusiva la elección departamental de Palpalá

Experiencia Endeavor NOA llega a Jujuy: una jornada para conectar y aprender

FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

Reloj biológico, social y solar: qué son y cómo influyen en el día a día según un psicólogo jujeño

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy por la Semana del Estudiante

Lo que se lee ahora
Actividades áulicas durante la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy por la Semana del Estudiante

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Actividades áulicas durante la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: qué días no habrá clases en Jujuy por la Semana del Estudiante

Coyote vs. Acme: la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno. video
Espectáculos.

"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno

Boca Juniors ante Vélez por Copa Argentina.
Copa Argentina.

Boca Juniors derrotó a Vélez por penales y pasó a cuartos de final

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel