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3 de septiembre de 2026 - 11:25
Jujuy.

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en exclusiva la elección departamental de Palpalá

Este viernes, Canal 4 transmitirá desde las 21 la elección de Palpalá, en exclusiva para sus clientes y abonados

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
FNE 2026: Canal 4 transmitirá en exclusiva la elección departamental de Palpalá

FNE 2026: Canal 4 transmitirá en exclusiva la elección departamental de Palpalá

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) continúa con sus elecciones departamentales y este viernes 4 de septiembre será el turno de Palpalá. Canal 4 acompañará esta jornada especial con una transmisión exclusiva para sus clientes y abonados, que comenzará a las 21 horas.

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El evento está previsto para las 20 horas en el Estadio Olímpico de Palpalá, con entrada libre y gratuita. Durante la noche, 11 candidatas representarán a distintos establecimientos educativos del departamento y competirán por convertirse en la nueva representante departamental.

Canal 4 transmite la elección de Palpalá

Desde las 21 horas, los clientes y abonados de Canal 4 podrán seguir en exclusiva la elección departamental de Palpalá desde sus hogares.

La transmisión permitirá acompañar cada momento de una noche especial para los estudiantes palpaleños, en el marco del calendario de actividades rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La actual representante departamental es Angelina Armella, quien dejará su lugar a la joven que resulte elegida este viernes y que luego representará a Palpalá en la instancia provincial.

Las 11 candidatas de Palpalá

Las estudiantes que participarán de la elección departamental son:

  • Catalina Orellano Arias – FASTA San Alberto Magno
  • Bianca Zúñiga – EET N.º 1 General Savio
  • Ivana Guebara – Comercial N.º 2 Manuel Belgrano
  • Victoria Dietz – Colegio N.º 1 Domingo Faustino Sarmiento
  • Yanay Loza – Agrotécnica N.º 1 El Brete
  • Giovanna Fuste – Escuela Rural N.º 2 de Las Escaleras
  • Pía Alvarado Mansilla – Colegio Modelo Palpalá
  • Bárbara Escalada – Secundario de Artes N.º 53
  • Pilar Rodríguez Valdez – Colegio Sagrado Corazón
  • Fiorella Rodríguez – Secundario N.º 5
  • Morena Navarro – Bachillerato N.º 22

La joven que resulte elegida como representante de Palpalá continuará su camino hacia la Elección Provincial de la FNE 2026, prevista para el lunes 21 de septiembre en Ciudad Cultural.

Este viernes, el evento comenzará a las 20 horas, mientras que la transmisión exclusiva de Canal 4 para sus clientes y abonados comenzará a las 21.

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