Todos Juntos vuelve a la FNE 2026 con un carruaje construido por sus jóvenes (imagen de archivo)

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 - FNE 2026 - volverá a tener una historia de inclusión como protagonista. La Asociación Todos Juntos participa nuevamente de los desfiles de carrozas con un carruaje construido por sus propios estudiantes, una experiencia que busca que los jóvenes formen parte de la celebración bajo las mismas condiciones que cualquier establecimiento educativo.

Patricio Carrillo, presidente de la institución, explicó que la participación no se trata solamente de estar presentes en la fiesta, sino de generar un espacio donde los jóvenes puedan aprender, trabajar en equipo y sentirse parte de una de las celebraciones más importantes de Jujuy.

“Siempre tenemos la expectativa de ir mejorando, de ir perfeccionando. Esta presión extra nos gusta tenerla, que es poder estar participando en esta fiesta como un establecimiento educativo más”, explicó.

Todos Juntos es una institución de educación especial reconocida por el Ministerio de Educación y participa con jóvenes que forman parte del Servicio de Educación Integral , destinado a estudiantes de entre 13 y 18 años.

“Ellos son los que están en la carroza, ellos son los carroceros y ellos son los que están en el día a día. Si bien toda la comunidad participa de alguna manera, los protagonistas son ellos” “Ellos son los que están en la carroza, ellos son los carroceros y ellos son los que están en el día a día. Si bien toda la comunidad participa de alguna manera, los protagonistas son ellos”

La carta que abrió la puerta a una participación igualitaria

Uno de los momentos más importantes para la institución ocurrió el año pasado, cuando Todos Juntos presentó una carta solicitando poder participar oficialmente de la FNE con las mismas condiciones que otros colegios. La intención era clara: no buscar un reconocimiento especial, sino tener la posibilidad de competir bajo las mismas reglas.

“Nos esforzamos de la misma manera, cumplimos con los mismos parámetros y queremos que nos puntúen igual que cualquier otra institución” “Nos esforzamos de la misma manera, cumplimos con los mismos parámetros y queremos que nos puntúen igual que cualquier otra institución”

La respuesta fue positiva y permitió que los jóvenes puedan vivir la experiencia completa: tener una numeración, participar de los desfiles y ser evaluados como cualquier otra carroza.

“No queremos premios de consuelo ni algo especial. Queríamos igualdad” “No queremos premios de consuelo ni algo especial. Queríamos igualdad”

Para Carrillo, ese cambio tuvo un impacto muy fuerte en los estudiantes: “Que nos descuenten puntos, que tengamos una numeración y que salgamos como cualquier otro colegio es algo importante. No importa tanto el resultado, importa sentir que estamos participando formalmente”, explicó.

Una experiencia educativa más allá de la carroza

Desde Todos Juntos entienden que la FNE representa mucho más que construir una estructura. Las horas de trabajo, la organización, el cansancio y la responsabilidad se convierten en herramientas de aprendizaje para los jóvenes.

“Esta fiesta trae mucha enseñanza: trabajo, responsabilidad, trabajo en equipo, resiliencia, cansancio, tolerancia. Son un montón de cosas que aprovechamos con los equipos técnicos de la institución” “Esta fiesta trae mucha enseñanza: trabajo, responsabilidad, trabajo en equipo, resiliencia, cansancio, tolerancia. Son un montón de cosas que aprovechamos con los equipos técnicos de la institución”

Además, destacó que los estudiantes atraviesan las mismas experiencias que cualquier joven que participa de una carroza: esperar horarios, cumplir tareas y sostener un compromiso colectivo.

“Si estamos pidiendo igualdad, también tenemos que vivir todo lo que implica esa igualdad. Si un desfile termina tarde y tenemos que esperar, lo hacemos como cualquier otro estudiante” “Si estamos pidiendo igualdad, también tenemos que vivir todo lo que implica esa igualdad. Si un desfile termina tarde y tenemos que esperar, lo hacemos como cualquier otro estudiante”

Familias y escuelas que acompañan la construcción

La construcción del carruaje también es posible gracias al acompañamiento de familias, docentes e instituciones educativas. Carrillo explicó que muchos padres colaboran activamente y que además reciben apoyo de otros colegios.

“El año pasado fue la ENET N°1 y este año el CEIJA de Palpalá. Hay cuestiones como soldadura o algunas técnicas que requieren ayuda, pero la idea es que cada año vayamos aprendiendo y que los jóvenes puedan hacer cada vez más cosas”, detalló.

El objetivo es que la mayor parte del trabajo sea realizada por los propios integrantes de Todos Juntos.

“No queremos presentar una carroza hecha por otros. Queremos que la mayoría sea nuestra, porque justamente ahí está el aprendizaje” “No queremos presentar una carroza hecha por otros. Queremos que la mayoría sea nuestra, porque justamente ahí está el aprendizaje”