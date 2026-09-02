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2 de septiembre de 2026 - 10:59
Jujuy.

Por primera vez, una escuela de Caspalá participará de la FNE 2026 con su carruaje

Estudiantes del Secundario 57 de Caspalá ya están en la ciudad para armar su carruaje. Será la primera participación de los chicos en un desfile de la FNE 2026.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

El Secu 57 de Caspalá participará en la FNE.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 - FNE 2026 - tendrá este año una presencia histórica desde Caspalá: por primera vez, alumnos del interior de Jujuy participarán del desfile de carrozas con una obra propia. Se trata de estudiantes del Secundario N°57 de Caspalá, quienes ya comenzaron a instalarse en San Salvador de Jujuy para construir el carruaje que representará a su comunidad.

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El grupo de estudiantes llegó a la ciudad con parte de las estructuras y materiales que fueron trasladando desde su localidad, ubicada en la Quebrada jujeña. Por la distancia y la dificultad del traslado, el trabajo se realiza de manera progresiva: cada semana bajan nuevos elementos, como estructuras, muñecos, flores y partes de la falda de la carroza.

Un sueño que nació hace años en Caspalá

La participación en la FNE era un anhelo que la comunidad educativa tenía desde hace tiempo. Según explicó uno de los docentes, la idea surgió de generaciones anteriores, pero recién este año pudieron concretarla con el compromiso de alumnos, profesores, familias y la comisión que acompaña el proyecto.

“Los chicos siempre quisieron venir. Les llamaba mucho la atención lo que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes y esta promoción pudo hacerlo realidad”, contó el profesor.

La particularidad es que no se trata solamente de una participación artística, sino también de un desafío logístico para una escuela pequeña y alejada de la capital jujeña.

21 alumnos y una experiencia inolvidable

La promoción del Secundario N°57 está integrada por 21 estudiantes, quienes forman parte de esta primera experiencia. Joana, una de las alumnas, contó la emoción de poder concretar este proyecto:

“Es un sueño hecho realidad. No esperábamos lograr esta oportunidad y estamos consiguiéndolo con el apoyo de nuestros padres y docentes”. “Es un sueño hecho realidad. No esperábamos lograr esta oportunidad y estamos consiguiéndolo con el apoyo de nuestros padres y docentes”.

Para los estudiantes, la construcción del carruaje representa mucho más que una competencia. Es una forma de mostrar sus aprendizajes, sus valores y la identidad de su lugar de origen.

Por primera vez, una escuela de Caspal&aacute; participar&aacute; de la FNE 2026 con su carruaje

Por primera vez, una escuela de Caspalá participará de la FNE 2026 con su carruaje

La cultura de Caspalá estará presente en la carroza

Uno de los aspectos más importantes del proyecto será reflejar la esencia de la comunidad. Los alumnos adelantaron que el carruaje tendrá elementos relacionados con la cultura de Caspalá, con detalles vinculados a sus bordados, flora y fauna, además de características propias de su identidad.

“Vamos a mostrar nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra flora y nuestra fauna” “Vamos a mostrar nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra flora y nuestra fauna”

La propuesta buscará llevar a la Ciudad Cultural una parte del paisaje y las tradiciones de uno de los pueblos más reconocidos de la provincia.

Un trabajo contra la distancia y el frío

Para llegar hasta San Salvador de Jujuy, los estudiantes y docentes deben organizar una logística especial. Actualmente un grupo ya está instalado en la ciudad, mientras que el resto de la delegación llegará en los próximos días. La expectativa es que después del 7 de septiembre puedan estar todos juntos para continuar con la construcción.

“Bajamos de a poco porque el viaje es largo. Vamos trayendo un muñeco, una estructura, una parte de la carroza y vamos ensamblando acá” “Bajamos de a poco porque el viaje es largo. Vamos trayendo un muñeco, una estructura, una parte de la carroza y vamos ensamblando acá”

Además, la comunidad educativa necesita apoyo para sostener la estadía de los alumnos, principalmente en alimentación y gastos diarios. Los profesores y familias comenzaron a organizar actividades y una colecta para acompañar a los jóvenes durante su permanencia.

Del frío de Caspalá al sueño de la Ciudad Cultural

Los estudiantes dejaron por unos días su rutina habitual para cumplir un objetivo que esperaron durante años. Aunque reconocen que extrañan sus aulas y sus actividades diarias, aseguran que esta experiencia también forma parte de su aprendizaje.

“Seguimos aprendiendo. No dejamos de lado la escuela, también aprendemos valores, compromiso y compañerismo” “Seguimos aprendiendo. No dejamos de lado la escuela, también aprendemos valores, compromiso y compañerismo”

Ahora, el desafío está en terminar el carruaje y vivir una experiencia que quedará marcada en la historia de la institución.

Cronograma de la FNE 2026

  • 13/09: Elección Capital
  • 17/09: Desfile Grupo A
  • 18/09: Desfile Grupo B
  • 19/09: Primer desfile doble
  • 21/09: Elección Provincial
  • 22 y 23/09: Congreso de la Juventud
  • 25/09: Elección Nacional
  • 26/09: Premiación final

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