Marcela Morelo llega a Jujuy con el show que revive sus grandes clásicos

La cantante argentina Marcela Morelo confirmó su regreso a Jujuy con un espectáculo que promete repasar los grandes éxitos de su carrera y presentar las nuevas versiones de su último trabajo discográfico, “La Morelo”. El show se realizará el próximo 20 de septiembre, desde las 20, en el Centro Cultural Martín Fierro.

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La artista iniciará una gira nacional que recorrerá distintas provincias del país y que tendrá una parada especial en la capital jujeña. El concierto formará parte de un proyecto musical que reúne clásicos renovados junto a reconocidos músicos de la escena argentina.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de NorteTicket , donde los fanáticos podrán acceder a la compra online para el recital.

Con más de 27 años de carrera, Marcela Morelo se consolidó como una de las voces más populares de la música nacional . Su repertorio atraviesa géneros como el pop, el folklore y la balada romántica, con canciones que marcaron a distintas generaciones.

El álbum “La Morelo” propone una relectura de varios de sus temas más conocidos junto a artistas invitados de distintos estilos musicales. Entre las colaboraciones más destacadas aparece una nueva versión de “No me lastimes”, grabada junto a La Delio Valdez y Soledad Pastorutti.

También figura “Una y otra vez”, canción que la cantante reinterpretó junto a Luciano Pereyra a 25 años de su lanzamiento original.

Embed - Marcela Morelo, Luciano Pereyra - Una y Otra Vez (Official Video)

Una propuesta musical con estética de los años 90

Otro de los lanzamientos recientes del disco es “Luna Bonita”, tema que regresó con una versión renovada en colaboración con Roze. La canción mantiene el perfil romántico que la convirtió en un clásico, aunque incorpora un sonido más actual y bailable.

La propuesta visual del proyecto acompaña el concepto nostálgico del álbum. La escenografía recrea un estudio televisivo inspirado en programas de la década del 90 y suma la participación del histórico conductor Juan Alberto Mateyko.

La gira nacional también busca conectar públicos de distintas edades a través de canciones que forman parte del repertorio popular argentino.

Cuándo será el show de Marcela Morelo en Jujuy

El recital tendrá lugar el 20 de septiembre en el Centro Cultural Martín Fierro, uno de los espacios más importantes para espectáculos en San Salvador de Jujuy.

Según se informó desde la producción, el show comenzará a las 20 y contará con un recorrido por distintas etapas de la carrera de la artista, incluyendo clásicos, baladas y canciones de su nueva producción.