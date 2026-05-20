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20 de mayo de 2026 - 12:34
Espectáculos.

La reacción de Moria Casán al gesto de Georgina Barbarossa en redes

Tras el reencuentro en los Martín Fierro 2026, “La One” respondió en vivo al hecho de que su colega la comenzara a seguir en redes sociales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así reaccionó Moria Casán al ver que Georgina Barbarossa la empezó a seguir: “Soy una monstrua”. &nbsp;

Así reaccionó Moria Casán al ver que Georgina Barbarossa la empezó a seguir: “Soy una monstrua”.

 

La gala de los Martín Fierro 2026 dejó una de las postales más comentadas de la noche: el reencuentro afectuoso entre Moria Casán y Georgina Barbarossa, que se fundieron en un abrazo tras varios años de distanciamiento. En las horas posteriores, la relación pareció dar un nuevo paso tras una decisión clave de la conductora de A la Barbarossa.

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Puntualmente, Georgina comenzó a seguir a “La One” en Instagram y publicó un emotivo mensaje recordando su vínculo de amistad.

Así reaccionó Moria Casán al ver que Georgina Barbarossa la empezó a seguir.

La respuesta de Moria se produjo en vivo durante el programa La Mañana con Moria, donde Nazarena Di Serio le consultó por el sorpresivo gesto de Georgina. “Ella me empezó a seguir. Gracias, Georgi”, comentó Moria Casán apenas se mencionó el tema al aire.

En ese momento, Nazarena Di Serio intervino entre risas y le preguntó: “¿Vos le devolviste el seguimiento? ¿Lo podemos hacer en vivo?”. Sin dudarlo, Moria tomó su teléfono y aceptó concretarlo frente a las cámaras. “Esto fue anoche y anoche no usé nada. Ella subió un posteo de cuando hicimos Locas por ellos en el ‘91’”, explicó mientras mostraba la publicación desde su celular.

Georgina Barbarossa la empezó a seguir a Moria Casán.

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa para Moria Casán

Luego, Moria Casán leyó al aire el mensaje que Georgina Barbarossa le había dedicado tras el reencuentro en los Martín Fierro 2026. “Esto me lo mandó anoche la Barbarossa: ‘Hoy y ayer, 2026 y 1997. Martín Fierro y Locas x ellos, donde nos hicimos amigas. La vida es un carnaval @moria_laone’”, reprodujo la diva en vivo.

Fiel a su estilo filoso y relajado, Casán también reaccionó a la imagen retro que Georgina eligió para acompañar la publicación. “¡Qué mal estoy en esa foto! Por favor, sacá esto. Soy una monstrua. Poneme un filtro. No tengo la cara así”, exclamó entre risas.

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El histórico distanciamiento entre Moria y Georgina

La relación entre ambas figuras había sufrido una ruptura años atrás, a partir de declaraciones de Moria Casán tras el fallecimiento de Miguel “El Vasco” Lecuna, esposo de Georgina Barbarossa.

Si bien con el paso del tiempo “La One” intentó acercar posiciones y pidió disculpas, Barbarossa nunca terminó de procesar del todo aquellas expresiones, ya que Casán había relacionado al “Vasco” con problemáticas de adicción, lo que generó un quiebre profundo en el vínculo.

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Por ese motivo, el abrazo que compartieron en la gala de los Martín Fierro 2026 sorprendió al ambiente del espectáculo y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Antes de dar por cerrado el tema en su ciclo televisivo, Moria subrayó una palabra en particular del mensaje publicado por Georgina. “Recibo este posteo como una amorosidad. Ella pone la palabra ‘amistad’”, expresó emocionada.

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