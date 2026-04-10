Netflix lanzó el primer adelanto de "Moria" y confirmó su fecha de estreno

Netflix publicó el primer tráiler de Moria: la serie sobre la vida de la diva ya tiene fecha de estreno.

Netflix presentó oficialmente el primer tráiler y nuevas imágenes de “Moria” , la serie de ficción basada en la vida de Moria Casán . La producción argentina tendrá estreno global el 14 de agosto y funcionará como antesala de la celebración por los 80 años de la artista.

¿Será? La palabra más buscada: habló Moria Casán sobre los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Según lo adelantado, la ficción plantea una mirada narrativa particular en la que la propia Casán decide correrse de la nostalgia para intervenir directamente en su propia historia. En ese relato, la diva se asume como la “titiritera” de su biografía, conduciendo el recorrido por su vida y por las decisiones clave de su trayectoria.

La producción, desarrollada por completo en Argentina , intenta reconstruir el recorrido que convirtió a la protagonista en un verdadero mito popular . La historia recorre distintas etapas de su vida , uniendo pasado, presente y una mirada hacia adelante, para indagar en la construcción de la identidad de una de las personalidades más emblemáticas del mundo del espectáculo.

La recreación de las distintas etapas de la vida de la diva estará a cargo de un elenco de amplia trayectoria . Sofía Gala Castiglione , Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Casán en diferentes momentos de su evolución personal y artística .

Embed

Este recurso de múltiples intérpretes habilita una mirada más amplia, que no se limita únicamente a su consagración en el espectáculo, sino que también profundiza en su costado más disruptivo y desafiante.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la transgresión funcionó como una herramienta de supervivencia a lo largo de su extensa trayectoria pública. La producción se plantea como un tributo a la cultura popular argentina a través del retrato de una figura versátil, cuyo recorrido por el cine, teatro y televisión articula el hilo narrativo de los episodios que integran la temporada.

Primeras imágenes de Sofía Gala Castiglione como protagonista de la serie de ficción sobre Moria Casán.

Producción y dirección técnica

En el plano creativo, la producción está dirigida y escrita por Javier Van de Couter, quien junto a su equipo desarrolló el guion y la puesta narrativa con el objetivo de capturar la esencia de una de las personalidades que más reflejan la identidad del espectáculo local.

La producción general del proyecto recae en About Entertainment, la firma encabezada por Mercedes Reincke y Armando Bo.