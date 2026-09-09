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9 de septiembre de 2026 - 07:07
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Marcela Morelo llega a Jujuy con sus grandes clásicos y nuevas versiones

Marcela Morelo se presentará el 20 de septiembre en el Centro Cultural Martín Fierro con un recorrido por sus grandes canciones y nuevas colaboraciones.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Marcela Morelo llega a Jujuy con sus grandes clásicos ynuevas versiones

Marcela Morelo llega a Jujuy con sus grandes clásicos y nuevas versiones

Marcela Morelo volverá a encontrarse con el público jujeño el próximo 20 de septiembre, desde las 20 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro. La artista llegará con un espectáculo que repasa casi tres décadas de trayectoria y presenta nuevas versiones de algunas de las canciones más reconocidas de su carrera.

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También presentó una nueva versión de “Una y otra vez” junto a Luciano Pereyra, a 25 años de su lanzamiento original. La canción, una de las piezas más reconocidas del pop argentino de comienzos de los 2000, regresó con una interpretación compartida entre ambos artistas.

Otra de las reversiones es “Luna Bonita”, grabada junto a Roze. El tema fue publicado originalmente a comienzos de los años 2000 y ahora reaparece con una propuesta más actual y bailable, aunque conservando el perfil romántico que caracterizó a la canción. Estas nuevas versiones forman parte de un recorrido por diferentes etapas de la carrera de Morelo, combinando sus composiciones históricas con sonidos más contemporáneos.

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Una carrera que comenzó con “Corazón salvaje”

La historia musical de Marcela Morelo comenzó a tomar impulso en 1997 con la aparición de “Corazón salvaje” y el lanzamiento de su primer disco, “Manantial”. El álbum reunió una colección de canciones escritas por la propia cantante y rápidamente alcanzó repercusión tanto en Argentina como en otros países de Latinoamérica y Europa.

“Manantial” recibió un Disco de Oro apenas tres meses después de su lanzamiento y posteriormente alcanzó la certificación de Platino. A partir de allí llegaron nuevos trabajos como “Eclipse”, publicado en 1999; “Tu boca”, en 2001; e “Invisible”, en 2003.

Con el paso de los años, Morelo construyó un repertorio con canciones que se transformaron en clásicos de la música popular argentina, entre ellas “Ponernos de acuerdo”, “Sin un beso”, “Luna bonita”, “Gotitas”, “Una y otra vez” y “Te está pasando lo mismo que a mí”.

Una artista atravesada por diferentes géneros

Una de las características de la carrera de Marcela Morelo fue la combinación de distintos estilos musicales. A lo largo de su discografía aparecen influencias del pop, el folklore, la cumbia, el rock, el tango y el jazz, entre otros géneros. Su música también logró trascender las fronteras argentinas y alcanzar una fuerte presencia en otros países de Latinoamérica, además de España e Italia.

Durante su trayectoria colaboró con artistas de diferentes generaciones y estilos. Participó junto a Celia Cruz, Chichi Peralta y Franco De Vita en “Fuerte Navidad” y grabó con Miliki una versión de “Susanita”. También integró el proyecto “Mujer”, junto a artistas como Rocío Dúrcal, Rosario y Ana Torroja, realizado para acompañar la lucha contra el cáncer de mama. En los últimos años sumó colaboraciones con otros artistas argentinos, entre ellas “Chau - Me puedo equivocar”, junto a Diego Torres.

Entradas para ver a Marcela Morelo en Jujuy

El recital de Marcela Morelo en Jujuy será el domingo 20 de septiembre, desde las 20, en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas ya pueden adquirirse mediante la plataforma NorteTicket.

La cantante llega respaldada por una extensa trayectoria: vendió más de un millón de discos en Latinoamérica y Europa, obtuvo ocho Premios Gardel, nueve discos de Oro y dos de Platino. Además, su catálogo supera actualmente los 94 millones de reproducciones en Spotify.

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