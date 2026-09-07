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7 de septiembre de 2026 - 17:30
Espectáculos.

"Harry Potter": quiénes son los actores que interpretarán a Dobby, Tom Riddle y Ginny en la serie

La producción de HBO sumó tres figuras juveniles para ponerse en la piel de algunos de los personajes más recordados de la saga, de cara a su segunda temporada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La serie de “Harry Potter” encuentra a sus nuevos Dobby, Tom Riddle y Ginny.

La serie de “Harry Potter” encuentra a sus nuevos Dobby, Tom Riddle y Ginny.

La serie de Harry Potter ya definió a tres figuras que tendrán una participación determinante en el desarrollo de la segunda temporada, completando así el proceso de selección de sus respectivos intérpretes. HBO confirmó el viernes los actores que estarán detrás de tres personajes emblemáticos.

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Lenny Rush asumirá el papel de Dobby, Bonnie Hill encarnará a Ginny Weasley y Billy Barratt interpretará a Tom Riddle, una figura fundamental para comprender los antecedentes y el surgimiento de Lord Voldemort.

Lenny Rush será Dobby en la segunda temporada

Los tres intérpretes pasarán a formar parte del elenco de la adaptación de Harry Potter y la cámara secreta, el segundo libro de la saga creada por J. K. Rowling.

Mientras tanto, la producción de esta nueva entrega avanza en la etapa de preproducción en Leavesden Studios, ubicados en las afueras de Londres. El rodaje correspondiente a la primera temporada, en tanto, ya había finalizado tiempo atrás.

Lenny Rush será el encargado de darle vida a Dobby, el elfo doméstico al servicio de la familia Malfoy que busca advertir y mantener a salvo a Harry Potter frente a diferentes amenazas. En las películas de la saga, el personaje había sido creado mediante efectos CGI, mientras que su voz estuvo a cargo de Toby Jones.

Rush, quien recibió un BAFTA y es reconocido por su participación en la producción de BBC One Am I Being Unreasonable, reaccionó al anuncio y compartió su entusiasmo por la incorporación a través de Instagram.

Ginny Weasley y el regreso de Tom Riddle

El intérprete, de 17 años, contó que siempre tuvo un vínculo especial con la franquicia y manifestó su entusiasmo por pasar a formar parte de la nueva producción: “Estoy encantado de unirme al mundo mágico de la serie Harry Potter de HBO, como Dobby. ¡Incluso mi yo más pequeño (un gran fan de Harry Potter, como pueden ver) no se lo creería!”.

En esta nueva etapa, Bonnie Hill será quien interprete a Ginny Weasley, la hermana menor de Ron. La actriz ocupará el lugar que había tenido Gracie Cochrane, seleccionada originalmente para encarnar al personaje durante la primera temporada. Sin embargo, Cochrane abandonó el proyecto antes de que comenzara la producción de la segunda entrega por “circunstancias imprevistas”, de acuerdo con lo comunicado por su familia.

Entre los trabajos anteriores de Hill se encuentran Girl Troop versus Aliens y The Six Triple Eight. En La Cámara Secreta, Ginny tendrá su primer acercamiento a Hogwarts al comenzar el primer año de su formación, mientras que Harry, Ron y Hermione estarán transitando el segundo curso en la escuela de magia.

Con la incorporación de Hill, queda definido otro de los integrantes del clan Weasley: Alastair Stout estará al frente de Ron, Tristan Harland interpretará a Fred, Gabriel Harland será George, Ruari Spooner encarnará a Percy y Katherine Parkinson dará vida a Molly Weasley. Por el momento, HBO aún no confirmó quién será el encargado de ponerse en la piel de Arthur Weasley.

La tercera incorporación anunciada corresponde a Billy Barratt, que tendrá a su cargo el papel de Tom Riddle. Se trata de un exalumno de Hogwarts cuya historia se cruza con la de Harry cuando el joven mago entra en contacto con un enigmático diario dotado de poderes mágicos.

La esperada adaptación de Harry Potter para HBO suma un elemento inédito.

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Se trata de la etapa juvenil del personaje que, con el paso del tiempo, terminará convirtiéndose en Lord Voldemort, el principal villano de la saga.

Entre los trabajos de Billy Barratt figuran Kraven the Hunter y Bring Her Back. En la segunda temporada de Harry Potter, su papel tendrá especial relevancia, ya que Harry irá reconstruyendo gradualmente quién es Riddle y cuáles son los acontecimientos que marcaron su pasado.

El nuevo elenco y la fecha de estreno de la serie

Las nuevas incorporaciones pasarán a compartir elenco con Kit Harington, quien estará al frente del personaje del profesor Gilderoy Lockhart tras tomar el lugar que dejó Nicholas Hoult. A su vez, la segunda temporada volverá a contar con Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout interpretando a Ron Weasley.

El elenco también estará integrado por John Lithgow, quien dará vida a Albus Dumbledore; Janet McTeer, en el papel de Minerva McGonagall; Paapa Essiedu, como Severus Snape; Nick Frost, interpretando a Rubeus Hagrid; Rory Wilmot, como Neville Longbottom; y Lox Pratt, encargado de encarnar a Draco Malfoy, además de otros integrantes del reparto.

La primera entrega de la serie llevará el título Harry Potter y la piedra filosofal y trasladará a la pantalla los acontecimientos del primer libro de la saga. Su estreno está previsto para el 25 de diciembre de 2026, cuando llegará a HBO.

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