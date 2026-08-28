Se llama Harry Potter y jugará contra Los Pumas en Jujuy

Este sábado habrá un nombre muy particular entre los titulares de Australia frente a Los Pumas en Jujuy . Harry Potter, homónimo del famoso personaje creado por J.K. Rowling, será parte del equipo de los Wallabies en el test match que comenzará a las 16 en el estadio 23 de Agosto.

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Pero lejos de Hogwarts, las varitas y los hechizos, este Harry Potter construyó su propia historia dentro del rugby profesional y logró consolidarse en el seleccionado australiano.

Harry Potter nació el 15 de diciembre de 1997 en Wimbledon, Londres , aunque gran parte de su vida transcurrió en Australia. Cuando tenía 10 años se trasladó junto a su familia a Melbourne y allí continuó su formación deportiva.

Actualmente es jugador de New South Wales Waratahs en el Super Rugby y forma parte de la selección nacional de Australia.

Su posición principal es la de alero o wing, aunque una de las características que lo distingue es su versatilidad. A lo largo de su carrera también se desempeñó frecuentemente como fullback y centro, una capacidad que le permite ocupar diferentes lugares dentro de la línea de backs.

La coincidencia de su nombre con el protagonista de la saga literaria no fue intencional. El primer libro de Harry Potter había sido publicado apenas unos meses antes de su nacimiento y, según explicó el propio jugador, sus padres no eligieron su nombre por el personaje creado por J.K. Rowling.

Un nombre que lo acompaña desde siempre

Con el paso de los años, la popularidad mundial de la saga hizo inevitable que su nombre generara bromas, juegos de palabras y constantes referencias al famoso mago.

Lejos de molestarse, Potter contó en distintas oportunidades que aprendió a convivir con la situación, aunque durante su infancia incluso llegó a plantearse la posibilidad de cambiarse el nombre.

“Sí que pensé en cambiarme el nombre en algún momento, es cierto, aunque nunca fue algo malo”, explicó en una entrevista.

Finalmente mantuvo su nombre y construyó una carrera deportiva que hoy hace que Harry Potter también sea reconocido dentro del rugby internacional.

De Australia a Inglaterra y nuevamente a los Wallabies

Su carrera comenzó a desarrollarse en el rugby australiano, con pasos por Sydney University, NSW Country Eagles y Melbourne Rising.

En 2020 tomó la decisión de continuar su trayectoria en Europa y se incorporó a Leicester Tigers, uno de los clubes tradicionales del rugby inglés.

Con ese equipo consiguió uno de los logros más importantes de su carrera a nivel clubes al conquistar la Premiership en 2022.

Posteriormente decidió regresar a Australia para estar más cerca de su familia y se sumó a Western Force. Esa decisión también terminó acercándolo definitivamente a los Wallabies.

Su debut con la selección australiana llegó en noviembre de 2024, frente a Escocia en Murrayfield.

Posteriormente continuó desarrollándose en el rugby australiano hasta incorporarse a New South Wales Waratahs, donde juega actualmente en el Super Rugby.

Un jugador versátil para Australia

Más allá de la curiosidad que genera su nombre, Potter consiguió su lugar en el seleccionado australiano por sus características deportivas.

Su posición natural es como alero, pero su experiencia como fullback y centro le permite adaptarse a diferentes necesidades durante un partido.

Esa versatilidad, sumada a su potencia física y sus recursos ofensivos, lo convirtió en una alternativa importante dentro del plantel de los Wallabies.

Harry Potter jugará ante Los Pumas en Jujuy

Este sábado 29 de agosto, Potter tendrá un nuevo desafío internacional cuando Australia enfrente a Los Pumas en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

El encuentro comenzará a las 16 horas y tendrá frente a frente a dos de las principales selecciones del rugby mundial.

Así, entre los nombres que estarán sobre el césped del estadio jujeño habrá uno que seguramente llamará especialmente la atención de los espectadores.

Porque esta vez no se trata del protagonista de una novela ni de una película.