Julián Alvarez volvió a faltar al entrenamiento del Atlético de Madrid

Este sábado, Atlético de Madrid se medirá con Sevilla desde las 16.30 , pero la principal ausencia estará en la delantera: Julián Alvarez no formará parte de la convocatoria. El atacante se perdió por tercer día consecutivo la práctica del equipo debido a una indisposición y Diego Simeone decidió no incluirlo entre los jugadores citados para el encuentro.

En contrapartida, Cristian “Cuti” Romero tendrá su primera convocatoria desde su llegada al conjunto madrileño. La ausencia del delantero argentino fue confirmada por el propio entrenador tras la práctica realizada en el Centro Deportivo de Majadahonda , ubicado en las afueras de Madrid.

Ante la consulta sobre la presencia de Alvarez, Simeone fue categórico: “Evidentemente, no va a estar mañana” . A pocos días de que finalice el mercado de transferencias , el panorama de Julián Alvarez todavía no está definido. El Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no contempla autorizar su salida rumbo al Barcelona , por lo que el futuro del delantero continúa siendo una incógnita.

Ante este escenario, el atacante cuenta con dos caminos posibles: permanecer en el equipo madrileño , donde tiene vínculo contractual hasta 2030 y una cláusula de salida fijada en 500 millones de euros , o analizar una transferencia a otra institución. El Arsenal aparece como la principal alternativa, siempre que logre satisfacer las condiciones económicas y deportivas exigidas por las partes involucradas.

"Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, desde el club fueron muy contundentes y claros con lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Me centro en el Sevilla, evidentemente Julián no va a estar y tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos, que tiene una confianza muy alta", sostuvo el Cholo.

Consultado sobre la posibilidad de que la situación de Julián Alvarez pueda modificarse, Diego Simeone dejó abierta una puerta a la esperanza con una reflexión contundente: “En la vida se puede revertir todo, mientras tengamos salud”.

La respuesta del Atlético de Madrid a Julián Álvarez tras su deseo de irse.

Simeone habló sobre el difícil momento del delantero

El entrenador volvió a ser consultado al respecto y prefirió no profundizar demasiado en el tema. “Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mi pensamiento, no tengo mucho más que decir”, respondió. Luego remarcó que, si el delantero vuelve a trabajar con el plantel, hará todo lo que esté a su alcance para que recupere el protagonismo y la importancia que siempre tuvo dentro del equipo.

Aunque Julián Alvarez no participó de la práctica junto al plantel en Cerro del Espino, medios españoles señalaron este jueves que el delantero tendría previsto realizar una sesión individual durante el transcurso de la jornada.

Diego Pablo Simeone, sobre la situación con Julián Álvarez:



"En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud" pic.twitter.com/Hb3oiw4P5d — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 28, 2026

El atacante argentino atraviesa un momento especialmente complejo dentro del Atlético de Madrid, una situación que incluso fue reconocida públicamente por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado de la institución, luego del sorteo correspondiente a la fase de liga de la Champions League: "Julián está realmente mal, ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento muchísimo, le conozco y llevamos tiempo trabajando con él y es un gran profesional y futbolista y está muy confundido y pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional".

Con Julián “La Araña” Alvarez fuera de la convocatoria y el noruego Alexander Sørloth alejado de las canchas por una lesión, Diego Simeone deberá encontrar alternativas dentro del funcionamiento colectivo para compensar la ausencia de sus principales delanteros.

"La ausencia de Alex nos hace daño porque es importantísimo para nosotros y con la situación de Julián repercute mucho más. El equipo, desde el esfuerzo colectivos, trata de buscar soluciones para encontrar situaciones para marcar goles y ganar. Estamos trabajando en esa consciencia de entender lo que nos sucede. Lo vamos a mejorar colectivamente", sostuvo Simeone.

La ausencia de Alvarez obliga al Atlético a buscar alternativas

Aunque evitó referirse directamente al exjugador de River, el entrenador también dejó entrever su postura al hablar sobre el presente que atraviesa a nivel personal: "¡Se les olvidó felicitarme por los 800 partidos, se olvidaron de mí! Yo estoy bien, feliz, donde quiero estar desde hace 15 años, en un lugar que me dio la posibilidad de crecer como persona, como hombre, como profesional. Soy un agradecido al club, a la gente, a los jugadores que han pasado. Aquí tenemos a Gabi en el cuerpo técnico y me genera entusiasmo por el legado que vamos dejando. Me siento bien, feliz y con ganas de competir".

"JULIÁN NO VA A ESTAR MAÑANA". En conferencia de prensa, el Cholo Simeone confirmó que la Araña no estará presente en el partido de este sábado ante Sevilla.



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Cuti Romero, la buena noticia para el equipo de Simeone

En medio de la incertidumbre que atraviesa el club por la situación de Julián Alvarez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Atlético de Madrid recibió una noticia positiva: Cristian “Cuti” Romero estará por primera vez entre los convocados.

Sobre el defensor argentino, Diego Simeone explicó que este sábado ya estará a disposición del equipo, aunque todavía atraviesa un proceso de adaptación física.

“Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible”, señaló el entrenador, quien remarcó que se respetarán los tiempos necesarios para que el futbolista alcance su mejor versión: “No aceleraremos el tiempo para ponerlo hasta que él sienta que está en condiciones de rendir en el lugar como debe rendir”, explicó el Cholo.