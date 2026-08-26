Julián Álvarez faltó al entrenamiento del Atlético de Madrid y crece la incertidumbre

Julián Álvarez no se presentó a la práctica del Atlético de Madrid y crece el conflicto de cara al cierre del mercado de pases.

El panorama de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid atraviesa horas de incertidumbre luego de que el atacante no participara del primer entrenamiento del equipo tras el empate frente al Villarreal . De acuerdo con el parte difundido por la institución, el delantero argentino no se presentó debido a una “indisposición” , luego de haber pasado una noche complicada.

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El episodio ocurre en medio de un escenario de creciente incertidumbre acerca de su futuro y de la tensión con los hinchas del Metropolitano , quienes el último domingo recibieron al delantero con una fuerte silbatina durante su regreso a las canchas.

En este contexto, la inasistencia de Álvarez al entrenamiento volvió a poner en primer plano los interrogantes sobre su continuidad en el conjunto rojiblanco , de acuerdo con lo informado por Sport y El Mundo Deportivo.

El delantero había reaparecido ante el Villarreal en el segundo tiempo, cuando ingresó a los 66 minutos , luego de su participación con la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá . Sin embargo, no estuvo presente en la práctica realizada en el Centro Deportivo de Majadahonda , donde el equipo dirigido por el Cholo Simeone inició los trabajos de cara al próximo encuentro ante el Sevilla .

El futuro de “La Araña” se convirtió en una cuestión especialmente sensible para la conducción del Atlético de Madrid, sobre todo porque las versiones sobre una posible salida continúan mientras se acerca el cierre del mercado de pases, establecido para el 1 de septiembre en las principales ligas europeas.

La tensión entre las intenciones del futbolista y la posición que mantiene la institución viene creciendo desde el 22 de junio, cuando Julián Álvarez manifestó formalmente su intención de ser transferido.

Barcelona insiste por el delantero

De acuerdo con lo publicado por la prensa española, el atacante argentino continúa con la idea de vestir la camiseta del FC Barcelona, pese a que el Atlético de Madrid se ha mostrado en contra de esa posibilidad en reiteradas oportunidades. A principios de junio, la institución madrileña rechazó una propuesta del conjunto catalán por 100 millones de euros, que contemplaba el pago de la operación en seis cuotas.

La postura del equipo rojiblanco fue contundente: pidió que el Barcelona, presidido por Joan Laporta, se ajuste a la cláusula de salida de 500 millones de euros, un monto que aparece como prácticamente inalcanzable para concretar la transferencia.

No obstante, con el paso de las jornadas en la capital española, comenzó a trascender que algunos integrantes de la conducción del Atlético de Madrid estarían abiertos a evaluar una transferencia si el Barcelona presenta una propuesta que resulte conveniente desde el punto de vista financiero, según informó Sport.

La dirigencia del conjunto rojiblanco, sin embargo, mantiene distintas posturas sobre el tema. Mientras un sector contemplaría analizar una eventual operación, la cúpula encabezada por Miguel Ángel Gil Marín y Mateu Alemany conserva su posición de no sentarse a negociar con el equipo catalán, con el objetivo de no potenciar a un competidor directo.

Arsenal también sigue de cerca al atacante argentino

En medio de esta situación, el Arsenal aparece como otro de los clubes interesados en Julián Álvarez, aunque por ahora no acercó una propuesta que se ajuste a las condiciones establecidas por el Atlético de Madrid.

La institución española pretende obtener 150 millones de euros por el delantero, con la condición de que el monto sea abonado en un solo pago. Pese a ello, Álvarez mantiene como prioridad seguir jugando en España y no contempla como primera opción dar el salto a la Premier League.

En cuanto a Diego Simeone, el técnico argentino dejó en claro que pretende seguir teniendo a Julián Álvarez dentro de su plantel y le hizo saber que continúa considerándolo una pieza de su proyecto futbolístico. De todos modos, el entrenador evitó involucrarse en la disputa y sostuvo que el desenlace deberá ser definido por la institución y el propio jugador.

La relación con los hinchas del Atlético de Madrid

La tensión también alcanzó a las tribunas del Metropolitano después del último partido frente al Villarreal. Durante ese encuentro, Álvarez fue silbado y recibió cánticos de desaprobación de parte de algunos hinchas, que cuestionan su intención de dejar el club. En las últimas semanas, el vínculo entre el atacante y los simpatizantes se deterioró de manera evidente.

Con el cierre del mercado de pases cada vez más próximo, el futuro de Julián Álvarez continúa rodeado de interrogantes y sin una definición concreta.

Según la prensa española, dentro del Atlético de Madrid existe inquietud ante la posibilidad de que el delantero permanezca durante toda la temporada sin estar conforme con su situación. Al mismo tiempo, la cúpula dirigencial mantiene su postura de no facilitar una negociación con el Barcelona.