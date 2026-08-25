Liga Jujeña: así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura

La Liga Jujeña de Fútbol dio a conocer la programación correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores, tanto para la Primera División femenina como masculina.
La actividad comenzará este jueves 27 de agosto y continuará hasta el sábado 29, con encuentros en diferentes escenarios. Además, el domingo habrá partidos correspondientes al Torneo Regional Amateur masculino.
Jueves 27 de agosto
- La Tablada: Luján vs. Gorriti. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
- Jesús Flores: Comercio vs. Malvinas. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
- Líbero Bravo: San Francisco vs. Zapla. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
- La Tablada: Los Perales vs. Cuyaya. Femenino a las 19:00 y masculino a las 21:00.
Viernes 28 de agosto
- Papel NOA: Gimnasia vs. El Cruce. El partido femenino está suspendido y el masculino se jugará a las 16:00.
- Líbero Bravo: Lavalle vs. Nieva. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
- La Tablada: La Viña vs. Belgrano. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
- Jesús Flores: Atlético Palpalá vs. Universitarios. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
Sábado 29 de agosto
- La Tablada: Palermo vs. Alberdi. Femenino a las 14:00 y masculino a las 16:00.
En esta sexta fecha quedará libre Talleres de Perico.
Torneo Regional Amateur
El domingo 30 de agosto también habrá actividad por el Torneo Regional Amateur masculino:
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