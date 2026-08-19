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19 de agosto de 2026 - 09:19
Deportes.

Cómo se juega la Fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: días, horarios y equipo libre

La Liga Jujeña confirmó cómo se disputará la Fecha 5 del Torneo Clausura para el femenino y masculino. Lavalle quedará libre esta fecha.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo

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Cronograma de la Fecha 5 de la Liga Jujeña: días y horarios

Jueves 20 de agosto

Gimnasia vs Palermo
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Viernes 21 de agosto

Cuyaya vs Atlético Palpalá
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Malvinas vs El Cruce
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Gorriti vs Comercio
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Zapla vs Talleres
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Alberdi vs Belgrano
Líbero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Luján vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 22 de agosto

Universitarios vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Domingo 23 de agosto

Nieva vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

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