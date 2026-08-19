Cómo se juega la Fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: días, horarios y equipo libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio a conocer el programa de partidos correspondientes a la Fecha 5 del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores, para el masculino y femenino. Esta fecha el Club Lavalle quedará libre.
Cronograma de la Fecha 5 de la Liga Jujeña: días y horarios
Jueves 20 de agosto
Gimnasia vs Palermo
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Viernes 21 de agosto
Cuyaya vs Atlético Palpalá
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Malvinas vs El Cruce
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Gorriti vs Comercio
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Zapla vs Talleres
Emilio Fabrizzi
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Alberdi vs Belgrano
Líbero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Luján vs La Viña
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 22 de agosto
Universitarios vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Domingo 23 de agosto
Nieva vs Los Perales
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
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