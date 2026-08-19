Cómo se juega la Fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: días, horarios y equipo libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña dio a conocer el programa de partidos correspondientes a la Fecha 5 del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores, para el masculino y femenino. Esta fecha el Club Lavalle quedará libre.

Deportes. Arranca la cuarta fecha de la Liga Jujeña: partidos y qué equipo queda libre

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Gimnasia vs Palermo Papel Noa Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Cuyaya vs Atlético Palpalá La Tablada Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Malvinas vs El Cruce Jesús Flores Femenino a las 14:00 Masculino a las 16:00

Gorriti vs Comercio

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Zapla vs Talleres

Emilio Fabrizzi

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Alberdi vs Belgrano

Líbero Bravo

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Luján vs La Viña

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 22 de agosto

Universitarios vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Domingo 23 de agosto

Nieva vs Los Perales

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00